Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert vendredi. L'indice vedette SMI a évolué dans une fourchette d'une cinquantaine de points durant une bonne partie de la séance, avec un plus haut quelques encablures sous les 11'300 points. Il a vu ses gains s'effriter et a inscrit son plus bas du jour peu après l'emploi américain et l'ouverture à Wall Street. La saison des résultats a marqué une pause avec seulement quelques chiffres d'entreprises du marché élargi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, digérant un rapport sur l'emploi américain bien plus fort que prévu et les résultats de trois poids lourds de la technologie, dont Meta, qui tirait le Nasdaq.

L'économie américaine a créé quasiment le double d'emplois prévu à 353'000 postes, sans compter des révisions positives de 126'000 pour les deux mois précédents. Le taux de chômage est resté stable à 3,7%. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6%, au lieu des 0,3% attendus.

Témoignant de la résilience de l'économie américaine, ces chiffres font craindre que les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ne restent élevés plus longtemps pour éviter une résurgence de l'inflation.

"Les responsables de la Fed vont considérer ce rapport comme une justification de leur décision de résister à la pression du marché pour réduire les taux en mars", a indiqué Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics. Il a rappelé les propos du patron de la Fed, Jerome Powell, qui a écarté mercredi la probabilité d'une baisse des taux dès mars.

Le SMI a terminé en hausse de 0,23% à 11'239,68 points, avec un plus haut à 11'300,86 points et un plus bas à 11'231,49 points. Le SLI a gagné 0,12% à 1799,30 points et le SPI 0,18% à 14'676,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

Le podium du jour se compose d'UBS (+2,6%), ABB (+1,3%) et Zurich Insurance, Logitech et Julius Bär (tous +1,1%).

La banque aux trois clés publiera mardi ses résultats au 4e trimestre et les analystes s'attendent à une perte nette de 498 millions de francs suisses. Comme ce trimestre est le deuxième intégrant entièrement Credit Suisse, la comparaison avec les chiffres de l'exercice précédent fait peu de sens. La banque présentera aussi ses prévisions financières pour les trois prochaines années.

La banque privée zurichoise encore profité de l'annonce, la veille, du départ de son patron Philipp Rickenbacher, après les pertes sur crédit essuyées par le gestionnaire de fortune zurichois suite à la déconfiture de l'empire immobilier de l'autrichien René Benko. Dans la foulée, HSBC a réduit l'objectif de cours et confirmé "buy", Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation à "buy" de "hold" et Deutsche Bank a réduit l'objectif de cours et confirmé "buy".

Vontobel a relevé l'objectif de cours d'ABB et confirmé "buy". Les perspectives d'une nouvelle augmentation des marges, un flux de trésorerie disponible toujours solide et un potentiel de rachats supplémentaires devraient soutenir l'action, selon l'analyste.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,2%) a soutenu l'indice avec Roche (bon +0,3%, porteur +0,4%), alors que Novartis (-0,8%) a pesé.

La filiale française du géant veveysan de l'alimentaire est entrée "en négociations exclusives" pour céder ses produits d'alimentation infantile, hors laits, au fonds d'investissement hexagonal FnB, qui lui avait déjà racheté les purées Mousline.

Straumann (-2,2%) a terminé lanterne rouge, derrière Swatch et Kühne+Nagel (chacun -1,5%).

Research Partners a entamé la couverture du logisticien de Schindellegi à "vendre" et objectif de cours 219,10 francs suisses. Pour l'analyste, la dynamique actuelle du secteur n'offre qu'une visibilité limitée. En outre, il souligne que la concurrence sur le marché du transport maritime de conteneurs devrait probablement s'intensifier.

Bank of America a abaissé la recommandation de l'horloger biennois à "underperform", de "neutral", et a raboté l'objectif de cours à 200 de 250 francs suisses. L'Ebit du second semestre 2023 a clairement déçu les attentes du marché, a relevé l'analyste, qui a montré du doigt la très faible conversion de cash. L'experte table désormais sur une marge Ebit de 13,9% en 2024, en recul de 120 points de base sur un an.

Sur le marché élargi, le fabricant de composants électroniques Lem (-7,2%) a réalisé un chiffre d'affaires de 316,6 millions de francs suisses sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2023/2024. Le groupe genevois se montre toutefois prudent pour la suite de l'exercice et abaisse ses prévisions.

Le fabricant d'implants orthopédiques et vertébraux Medacta (-3,8%) a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 510,8 millions d'euros, à la faveur d'une croissance de 16,8%, ou 19,5% hors effets de change.

Le distributeur de matériel informatique et de logiciels Also (+2,5%) a annoncé la conclusion d'un accord en vue du rachat de la société italienne Datamatic. Le contrat définitif, dont le montant n'est pas divulgué, devrait être signé au cours des prochaines semaines.

rp/al