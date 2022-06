Bourse Zurich: les indices englués dans le rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait engluée dans le rouge lundi à l'approche de la mi-journée, après avoir déjà essuyé un important recul la semaine dernière. Le virage opéré par les banquiers centraux, aux Etats-Unis, mais aussi et de manière plus surprenante en Suisse, a semé le doute parmi les intervenants, qui craignent que le resserrement de la politique monétaire pour contenir une forte inflation ne pénalise la reprise économique et ne mène directement à une récession.

"Les marchés ont hésité à l'ouverture lundi, de Tokyo à Londres, les baissiers continuant d'avoir l'ascendant à l'amorce de la semaine", a relevé Pierre Veyret, analyste chez Activtrades. "Le resserrement de la politique monétaire et la perspective d'une croissance ralentie, voire d'une récession continue de freiner l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués".

À 10h56, le SMI lâchait 0,15% à 10'436,11 points. La semaine dernière, l'indice phare de la place helvétique s'était déjà replié de près de 5%. Le SLI s'affichait en baisse de 0,14% à 1608,06 points et le SPI de 0,07% à 13'450,75 points. Sur les trente valeurs vedettes, 13 pointaient dans le rouge, et 17 dans le vert.

En tête du classement provisoire, SGS (+1,8%) a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 250 millions de francs suisses.

Givaudan (+1,8%) et VAT Group (+1,7%) complétaient le podium.

Les bancaires Credit Suisse (+0,3%) et UBS (+0,2%) avaient repris des couleurs. La première doit faire face à une plainte de l'oligarque russe Vitaly Malkin, qui poursuit l'établissement pour des pertes de 500 millions de francs suisses, provoquées par un conseiller financier de la banque licencié en 2015 et condamné en 2018, selon la SonntagsZeitung.

A l'opposé, Geberit (-1,2%) tenait la lanterne rouge provisoire, derrière Sika (-1,6%) et Julius Bär (-1,4%).

Avec Julius Bär, les trois bancaires helvétiques ont essuyé des abaissements de leurs objectifs de cours par Deutsche Bank dans le cadre d'une analyse sectorielle. La recommandation d'achat est de mise pour Julius Bär et UBS, mais pas pour Credit Suisse (hold).

ABB (-1,4%) occupait également le camp des perdants, après avoir annoncé le report de la cotation en Bourse (IPO) de sa division E-mobility, dédiée à la mobilité électrique. L'opération devait initialement se dérouler avant fin juin, mais le conglomérat électrotechnique considère les conditions de marché actuelles trop difficiles.

Nestlé (-0,7%) pesait sur l'indice tandis que les pharmas Novartis (+0,2%) et Roche (+0,3%) enregistraient de légers gains.

Soupçonnant la multinationale pharmaceutique d'avoir écoulé ses médicaments à des prix exagérément élevés en Grèce grâce à des pots-de-vin, le ministre hellène de la santé a réclamé 214 millions d'euros de dommages et intérêts à Novartis. Aux Etats-Unis, l'entreprise avait accepté de verser environ 336 millions de dollars pour arrêter les poursuites pour des faits similaires.

Sur le marché élargi, Valora (+4,0%) profitait de l'annonce de l'extension de sa collaboration avec Oel-Pool, avec la reprise de 71 magasins de stations-services. Cela devrait permettre à Valora de porter sa présence dans les points de vente d'hydrocarbures en Suisse à plus de 170 magasins d'ici fin 2023, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 300 millions de francs suisses.

