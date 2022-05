Bourse Zurich: les indices entament la semaine dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative lundi. Le SMI a connu un minikrach de près de 200 points sur le coup des 10 heures, avant de se redresser et de se mettre à évoluer autour de la barre symbolique des 12'000 points.

Un intervenant sollicité par AWP a évoqué un "fat finger" (erreur de saisie) à Stockholm dans les activités de négoce à terme pour expliquer le minikrach de 10 heures. "Cela montre l'extrême nervosité des marchés", a relevé un courtier.

A New York, Wall Street, qui avait entamé la séance en léger recul, évoluait en ordre dispersé en matinée.

La semaine sera cruciale pour les marchés alors que la Fed a toutes les chances d'annoncer mercredi une hausse de 50 points de base des taux directeurs, considérée comme plus sévère qu'à l'ordinaire. Ces taux au jour le jour devraient ainsi passer dans la fourchette 0,75% à 1%, pensent 99% des investisseurs, selon CME Group.

"Peut-être que les averses d'avril apporteront des fleurs en mai", a espéré Patrick O'Hare, de Briefing.com. "La Bourse en a certainement besoin. Mais l'hésitation de ce matin est bien compréhensible", ajoutait l'analyste.

Et de citer pêlemêle les obstacles à la bonne humeur. "Les rendements du Trésor ont augmenté au regard des données de l'inflation, la Russie continue sa pression territoriale et on craint un ralentissement de la croissance mondiale", a résumé M. O'Hare. "Et, en plus, il y a les inquiétudes persistantes quant aux mesures agressives de la Fed pour maîtriser l'inflation".

Le SMI a terminé en baisse de 1,29% à 11'971,73 points, avec un plus bas à 11'863,63 et un plus haut à 12'097,63. Le SLI a perdu 1,41% à 184,83 points et le SPI 1,26% à 15'406,15 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Kühne+Nagel (+2,1%) et Swisscom (+0,1%) sont les seuls gagnants du jour.

Les trois plus gros perdants du jour sont le bon Schindler (-3,3%), VAT (-3,2%) et Richemont (-3,1%).

Le géant genevois du luxe a vu Stifel abaisser l'objectif de cours, tout en confirmant "buy". Le cours de l'action risque de rester volatil tant que les perspectives du marché chinois resteront nébuleuses, a notamment commenté l'analyste.

Swatch (-2,3%) a également terminé dans le bas du tableau.

Aux bancaires, Credit Suisse (-2,5% à 6,548 francs suisses) a fortement reculé. L'assemblée générale de la banque aux deux voiles a entériné vendredi l'élection du nouveau président Axel Lehmann, tout en refusant la décharge à ses instances dirigeantes pour l'exercice 2020. Par ailleurs, un fonds de pension américain a déposé une plainte contre d'actuels et d'anciens dirigeants de l'établissement dans le cadre du scandale Archegos.

Kepler Cheuvreux a encore abaissé l'objectif de cours à 6,30 francs suisses et confirmé "hold". LWWB est un peu plus optimiste, qui a abaissé l'objectif à 7,80 francs suisses, confirmant également "hold".

Julius Bär (-2,4%) et UBS (-2,1%) ont aussi perdu plus de 2%.

ABB (-2,9%) a souffert d'un abaissement d'objectif de cours Goldman Sachs, qui a cependant confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy), soulignant les entrées de commandes actuellement 40% au-dessus du niveau de fin 2018 ainsi que le programme de rachat d'actions annoncé.

L'objectif de cours de Straumann (-0,7%) a été coup sur coup abaissé par UBS et relevé par Mirabaud, qui confirment tous deux leur recommandation d'achat du titre (buy). L'analyste de Mirabaud a salué la solide performance trimestrielle et la décision de splitter les actions.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,2%) a fini près de l'équilibre. Novartis (-1,0%) et Roche (-1,6%) ont reculé plus nettement.

Sur le marché élargi, Dormakaba (-1,9%) a trouvé un repreneur pour son activité de portes métalliques creuses Mesker. La cession aura un impact négatif de 64 millions de francs suisses sur le bénéfice net du groupe.

Valora (+0,1%) refinance "de manière anticipée" une dette arrivant à échéance avec un nouvel emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 100 millions d'euros sur une durée de cinq et sept ans.

Leclanché (+6,9%) a indiqué conditionner la poursuite de ses activités à la concrétisation de la vente de sa filiale E-Mobility et fait état pour 2021 d'une perte nette ramenée à 65,0 (78,2) millions de francs suisses.

rp/ol