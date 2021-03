Bourse Zurich: les indices entament la semaine du bon pied

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé lundi. Le SMI a connu un petit creux en tout début d'après-midi, mais il s'est bien repris par la suite et il a terminé au-dessus de la barre des 10'700 points, près du plus haut du jour, soutenu notamment par le rebond initial des indices new-yorkais.

A New York, Wall Street rebondissait nettement en matinée, les taux obligataires redescendant de leurs récents sommets et les nouvelles positives sur les vaccins contre le Covid-19 soutenant l'optimisme des investisseurs.

Wall Street "se remet de la baisse de la semaine dernière, survenue dans un contexte de malaise sur le marché mondial alors que les rendements obligataires avaient grimpé en flèche", ont commenté les analystes de Schwab.

En Suisse, les chiffres d'affaires ont reculé en janvier de 0,9% sur un an, en termes nominaux et corrigés des jours ouvrables et fériés. Ajustée du renchérissement (réel), la contraction a atteint 0,5%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le SMI a terminé en hausse de 1,75% à 10'706,59 points, avec un plus haut à 10'713,41 et un plus bas à 10'606,08. Le SLI a gagné 1,83% à 1730,96 points et le SPI 1,74% à 13'363,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, AMS (-1,7%) est la seule perdante.

Deutsche Bank a abaissé la recommandation pour le fabricant autrichien de capteurs à "hold" de "buy" et réduit l'objectif de cours. Apple reste l'entreprise la plus influente dans le domaine des capteurs 3D, et celui de la "réalité augmentée" est mis en avant avec détermination, selon l'analyste. Faire partie du cercle restreint des fournisseurs d'Apple est donc d'une importance majeure pour les fournisseurs. Mais l'analyste est sceptique à cet égard pour la division optique au niveau des plaquettes de l'entreprise.

Le podium du jour se compose de Lafargeholcim (+35%), Swatch (+3,2%) et Kühne+Nagel (+3,2%).

Après les chiffres de Lafargeholcim, Credit Suisse, Morgan Stanley et Kepler ont relevé l'objectif de cours avec recommandations d'achat. Vendredi soir, DZ Bank avait abaissé l'objectif et confirmé "acheter". L'analystes de la banque aux deux voiles a expliqué son regain d'optimisme avec la robuste performance affichée par le béhémoth des matériaux de construction en fin d'année dernière, une atténuation des amortissements et un allègement de la fiscalité.

Stifel recommande la porteur Swatch à l'achat et a fortement relevé l'objectif de cours. HSBC a augmenté l'objectif et confirmé "hold". La banque britannique a aussi relevé l'objectif de Richemont (+1,9%) confirmant "buy".

Credit Suisse a revu à la baisse son objectif de cours de Swiss Re (+2,0%). Le réassureur a déçu les attentes en 2020, à cause de la pandémie du coronavirus et des catastrophes naturelles et a ainsi bouclé 2020 sur une perte. Il puisera dans ses réserves pour tout de même verser un dividende à ses actionnaires.

Swiss Life (1,6%) dévoile ses résultats 2020 mardi et les experts tablent sur une performance solide. Les primes seront en recul en raison de l'effet Axa. En 2019, la filiale de l'assureur français avait renoncé à proposer des assurances complètes dans la prévoyance professionnelle, ce qui avait profité à la concurrence, en particulier à Swiss Life.

Les poids lourds Nestlé (+2,0%), Novartis (+1,9%) et Roche (+0,8%) ont diversement progressé.

Aux bancaires, UBS (+2,2%) précède Credit Suisse (+1,9%) et Julius Bär (+1,6%). Ce dernier a mis un terme à un programme de rachat d'actions, suspendu à la demande de la Finma. Credit Suisse a suspendu le négoce de sa gamme de fonds "Supply Chain Finance", en raison d'incertitudes autour de la valorisation de ces véhicules de placement.

Logitech (+1,6%) a une nouvelle fois relevé ses objectifs annuels et levé le voile sur ses ambitions pour le prochain exercice. Pour 2020/21, il table désormais une croissance des ventes de 63%, contre 57-60% jusqu'ici.

Sur le marché élargi, le producteur de matériaux composites Gurit (+5,9%) a convenu avec un fabricant de turbines éoliennes de prolonger un contrat d'approvisionnement. L'opération doit assurer des recettes de 270 à 350 millions de francs suisses sur la période 2021-2023.

Idorsia (+3,3%) a déposé au Japon une demande d'homologation pour le traitement expérimental clazosentan contre le vasospasme associé à un anévrisme cérébral (aSAH).

Santhera (+1,9%) a fait état de résultats positifs de son étude de phase Ib sur le lonodelestat, un inhibiteur de l'élastase de neutrophiles humains (HNE), chez des patients atteints de fibrose kystique ou mucoviscidose.

L'énergéticien germano-suisse Energiedienst (+0,9%) a dégagé l'an dernier un bénéfice net multiplié par 4,4 à 43,6 millions d'euros. Le conseil d'administration proposera au titre de 2020 un dividende inchangé de 75 centimes de franc.

rp/nj