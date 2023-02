Bourse Zurich: les indices entament la semaine du bon pied

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi. Le SMI a évolué dans le vert durant toute la séance, inscrivant son plus haut du jour en milieu d'après-midi, avant de refluer pour finir près de son plus bas du jour. Avant quelques journées fort chargées cette semaine, la saison des résultats a marqué une pause.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, en rebond technique après une semaine "cauchemardesque".

"La principale influence (sur le marché) ce matin est la chasse aux bonnes affaires", a commenté dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com. Le rebond se dessine après une semaine qui aura été la pire de l'année pour Wall Street.

Le S&P 500 reste sur trois semaines consécutives dans le rouge, après un début d'année faste pour les titres à dividende.

"Les marchés ont baissé un peu trop, trop vite", a ajouté Karl Haeling, de LBBW, qui rappelle qu'un premier tressaillement avait eu lieu vendredi en fin de séance, les principaux indices s'appuyant sur des seuils techniques pour reprendre de la hauteur.

La place new-yorkaise table désormais, au minimum, sur trois relèvements d'un quart de point de pourcentage du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici juin.

"D'une certaine façon, (les investisseurs) ont intégré le pire scénario envisageable pour la Fed en l'état", estime Karl Haeling, après avoir été trop optimistes en début d'année quant à la trajectoire de l'inflation et de la politique monétaire cette année.

Le SMI a terminé en hausse de 0,34% à 11'219,93 points, avec un plus haut à 11'272,69 et un plus bas à 11'215,52 points à l'ouverture. Le SLI a avancé de 0,59% à 1781,85 points et le SPI de 0,45% à 14'451,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls perdants sont Sonova (-0,9%), Roche (-0,6%), Novartis (-0,4%) et Straumann (-0,1%).

Le fabricant bâlois d'implants dentaires n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Deutsche Bank, qui a confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy). L'analyste estime notamment que malgré un environnement macroéconomique difficile, les tendances sur le marché final restent robustes.

Le troisième poids lourd, Nestlé (+0,3%) a fini dans le bas du tableau des gagnants. Le géant agroalimentaire veveysan va cesser toute production en Birmanie, a affirmé lundi un porte-parole du groupe, sans préciser de date.

La volatile AMS Osram et Credit Suisse (chacun +2,4%) se sont partagé la première marche du podium, Holcim et VAT (chacun +2,2%) la seconde.

Vontobel et DZ Bank ont relevé leur objectif de cours et confirmé leur recommandation d'cahat pour le géant des matériaux de construction, qui a dévoilé vendredi dernier un envol du bénéfice en 2022, soutenu par les cessions au Brésil et en Inde.

Adecco (+1,6%) dévoile mardi ses résultats au 4ème trimestre et les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 6,11 milliards d'euros et un bénéfice net de 121 millions.

Kühne+Nagel (+0,1%), qui rendra sa copie le lendemain, a vu sa recommandation abaissée à "reduce" après "hold" par HSBC, qui a également raboté l'objectif de cours, anticipant dans une étude sectorielle une normalisation des résultats en 2023 et un repli des bénéfices en 2024.

Alcon (+0,7%) publiera ses résultats au 4ème trimestre ce soir après la clôture de Wall Street. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,11 dollar.

Sur le marché élargi, LLB (+1,8%) a bouclé 2022 avec un bénéfice net de 149,4 millions de francs suisses, en hausse de 8,4%. Les actionnaires se verront offrir un dividende de 2,50 francs suisses par action, contre une rémunération de 2,30 francs suisses au titre de 2021.

Le laboratoire genevois Obseva (-12,4%) a encore fortement baissé après sa chute de plus de 26% vendredi dans le sillage de la présentation d'un programme de redimensionnement des instances dirigeantes, devant lui permettre d'économiser quelque 3,5 millions de dollars annuellement.

Arbonia (+0,6%), Feintool (+3,0%) et Ina Invest (inchangé) publient leurs résultats annuels mardi. Allreal (+1,1%), Autoneum (+4,5%), Bossard (+2,0%), Emmi (+1,0%), Georg Fischer (+0,6%), Implenia (-2,1%), SIG Group (+1,6%) et Zehnder (-0,1%) feront de même mercredi.

rp/buc