Bourse Zurich: les indices entament la semaine en rouge, Roche pèse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la première séance de la semaine sur une note négative. Après avoir chuté jusque sur la barre des 11'000 points en tout début de séance, le SMI s'est redressé et a par la suite stabilisé ses pertes autour des 11'050 points. Il a de nouveau accentué ses pertes en fin de séance, inscrivant son plus bas du jour sous les 11'000 points et finissant un cheveu sous ce niveau.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, recherchant un second souffle après les fortes hausses de jeudi en fin de séance et vendredi. La semaine qui débute renseignera sur l'état de santé du consommateur américain.

Après deux journées euphoriques, le marché "s'interroge un peu sur le fait de savoir s'il a surréagi la semaine dernière", selon Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Il y a une bataille entre les +bulls+ (investisseurs positionnés à la hausse) et les +bears+ (opérateurs qui tablent sur une baisse)", explique Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Est-ce que les premiers vont pouvoir rester aux manettes (...) ou est-ce que le marché va encore se retourner, comme il l'a fait tant de fois cette année?"

En Suisse, les prix à la production et à l'importation (PPI) sont restés stables en octobre par rapport au mois précédent. En comparaison annuelle, le renchérissement a atteint 4,9%. Après avoir augmenté depuis le début de l'année, cet indicateur s'est inscrit en baisse pour la première fois en juillet pour deux mois d'affilée, avant de progresser de nouveau en septembre en glissement mensuel. En comparaison annuelle, la progression reste cependant ininterrompue.

Le SMI a terminé en repli de 1,15% à 10'999,59 points, avec un plus bas à 19'993,10 et un plus haut à 11'129,50 à l'ouverture. Le SLI a cédé 1,05% à 1707,35 points et le SPI 1,07% à 14'104,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

VAT (-6,3%) a fini lanterne rouge, derrière Sika et Straumann (chacun -4,4%) et Roche (-4,0%).

VAT a souffert d'un abaissement de recommandation à "hold" de "buy" par Berenberg qui a maintenu l'objectif de cours à 287 francs suisses. Après la forte hausse des dernières semaines, le cours de l'action devrait s'accorder une pause selon l'analyste qui estime que la valorisation est à nouveau élevée.

Le géant bâlois Roche a annoncé qu'une étude de phase III sur son médicament-candidat gantenerumab n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation dans la lutte contre des formes dites précoces de la maladie d'Alzheimer. Les patients traités au gantenerumab ont montré un ralentissement du déclin clinique de 6-8% par rapport au placebo, un résultat jugé statistiquement non significatif.

Longtemps dans le vert, Novartis (-0,3%) a fini par rejoindre son concurrent dans le camp des perdants. Nestlé (+0,02%) en revanche s'est maintenu de peu dans le vert.

Novartis a signé avec son homologue allemand Biontech un accord portant sur la vente d'un de ses sites de production à Singapour. Aucune indication n'a filtré sur les contours financiers et le calendrier de l'opération.

Le spécialiste zurichois des prothèses et aides auditives Sonova (-1,4%) a vu sa rentabilité fléchir au 1er semestre de l'exercice décalé 2022/23. Le groupe maintient les objectifs présentés en août, précisant toutefois que la performance devrait se situer dans le bas de la fourchette. Dans le même temps, le groupe de Stäfa a annoncé la perte probable d'un contrat avec un important client américain. Le renouvellement des accords semble peu probable, selon la direction qui n'a pas souhaité fournir de plus amples détails.

Le podium du jour se compose d'AMS Osram (+3,7%), Swisscom (+1,3%) et Swiss Life (+1,0%).

AMS a été entraîné dans le sillage de l'allemand Infineon, recherché à Francfort après qu'il a relevé ses objectifs, ont expliqué des courtiers.

Aux bancaires, Credit Suisse (0,5%) a gagné du terrain. Julius Bär (-0,2%) est resté longtemps proche de l'équilibre et UBS (-0,7%) a reculé plus nettement.

Sur le marché élargi, Achiko (+13,7%) a entamé la distribution commerciale de son test salivaire pour le Covid-19 de 2e génération Aptamex à Nahdlatul Ulama DKI et d'autres clients basés à Jakarta ou aux alentours de la capitale indonésienne.

Le spin-off d'ABB (+0,4%) Accelleron (+7,4%), qui a fait son entrée en Bourse début octobre, a rehaussé ses prévisions de ventes pour l'année en cours. La croissance à taux de change constant doit atteindre 8%, au lieu des 6% visés jusqu'à présent.

Relief (+3,6%) et NRX Pharmaceuticals ont signé un accord définitif pour régler leur litige concernant aviptadil, un médicament en développement pour traiter les personnes souffrant du coronavirus ou d'autres maladies pulmonaires.

Orascom Development Egypt (ODE), filiale égyptienne de la holding homonyme (ODH +3,6%), a fait état de solides résultats sur neuf mois. Le bénéfice net a bondi de plus d'un quart à 1,53 milliard de livres égyptiennes, soit environ 59,40 millions de francs suisses, indique lundi la société immobilière et hôtelière.

