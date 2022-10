Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur les chapeaux de roue

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur les chapeaux de roue. Après une petite incursion dans le rouge en première heure de transactions, le SMI est parti à la conquête des sommets et il est repassé au-dessus de la barre symbolique des 10'500 points avant de fléchir un peu en clôture et de terminer quelques encablures sous ce niveau.

A New York, Wall Street montait nettement en matinée. Les investisseurs étaient rassurés par un début de saison des résultats d'entreprises meilleur que prévu et, surtout, par la volte-face du gouvernement britannique concernant ses projets budgétaires.

"Il est clair que les marchés financiers aiment ce qu'ils ont entendu de la part de Jeremy Hunt", le nouveau ministre britannique des finances, a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le nouveau chancelier de l'Échiquier a martelé lundi lors d'une déclaration télévisée que la priorité du gouvernement était désormais de restaurer "la stabilité", quitte à limiter dans la durée les aides aux ménages face à l'envolée des prix de l'énergie.

"Il a cherché à calmer les marchés en annonçant que presque toutes les mesures de relance budgétaire annoncées par son prédécesseur ne se produiront pas", a résumé M. O'Hare.

"Les actions sont soutenues par la décision britannique d'abandonner quasiment tous ses plans de réductions d'impôts", ont renchéri les analystes de Schwab.

Le SMI a terminé en hausse de 1,64% à 10'498,71 points, avec un plus haut à 10'538,32 et un plus bas à 10'296,17. Le SLI a pris 1,82% à 1575,78 points et le SPI 1,66% à 13'416,49 points. On ne déplore aucun perdant parmi les 30 valeurs vedettes.

Les moins en vogue ce lundi sont Kühne+Nagel (+0,9%), Roche (+1,0%), Swiss Re et SGS (chacun +1,1%).

Roche dévoile mardi l'évolution de ses ventes sur les neuf premiers mois et au 3ème trimestre. Les analystes tablent sur des recettes de 47,4 milliards de francs suisses sur neuf mois et 15,1 milliards au 3ème trimestre.

Les deux autres poids lourds, Nestlé (+1,8%) et Novartis (+1,3%) ont gagné plus de terrain.

Le géant veveysan publie ses recettes sur neuf mois mercredi. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 69,1 milliards de francs suisses, avec une croissance organique de 8,3% et une croissance interne réelle de 1,1%.

Le podium du jour se compose de Sonova (+4,7%), VAT (+3,6%) et Adecco (+3,5%).

Vendredi soir, Research Partners avait abaissé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "acheter". Après la journée des investisseurs, les analystes sont convaincus que le spécialiste des aides auditives est bien positionné pour gagner des parts de marché.

L'action du géant du travail temporaire n'a pas souffert d'une réduction d'objectif de cours par JPMorgan, qui a confirmé "underweight". Les analystes sont pessimiste avant la publication des résultats trimestriels et ils estiment possible que le nouveau directeur général Denis Machuel abaisse les objectifs actuels. On attend avec impatience de voir comment le nouveau chef entend mettre en oeuvre la stratégie à long terme. Des nouvelles à ce sujet sont attendues avec les chiffres trimestriels.

Les bancaires Julius Bär (+2,7%) Credit Suisse (+2,6%) et UBS (+1,2%) ont aussi profité de la bonne ambiance du marché.

Les rumeurs autour de la banque aux deux voiles continuent. Selon Bloomberg, le patron de la banque d'investissement Christian Meissner serait sur le départ.

Par ailleurs, le Financial Times (FT), a rapporté durant le week-end que le numéro deux bancaire helvétique envisagerait de se séparer de certaines de ses unités en Suisse ou de participations dans SIX Group et Swisscard.

Ce lundi, la banque a annoncé la conclusion d'un accord dans le cadre de l'affaire concernant des produits financiers adossés à des crédits hypothécaires (RMBS). Les 495 millions de dollars qu'elle versera pour clore des plaintes ont été entièrement provisionnés.

Sur le marché élargi, le groupe industriel Sulzer (+3,7%) a confié à sa présidente Suzanne Thoma la haute main sur l'exécutif après le départ annoncé pour fin octobre de son directeur général (CEO) Frédéric Lalanne. "Nous souhaitons adapter notre stratégie aux conditions géopolitiques", a indiqué à AWP la nouvelle présidente exécutive, expliquant ainsi le moment choisi de l'éviction de Frédéric Lalanne à peine huit mois après sa promotion à la tête de la direction.

Belimo (+7,4%) devrait être un des principaux bénéficiaires des investissements croissants dans l'efficacité énergétique, croit savoir la banque Vontobel, qui gratifie désormais l'action d'une recommandation d'achat (buy).

rp/ck