Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur un léger rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement positive lundi. Après avoir plongé à son plus bas du jour sous la barre des 10'100 points en milieu de matinée, le SMI est remonté petit à petit, jusqu'à repasser dans le vert dans le sillage de Wall Street et finir à son plus haut du jour, au-dessus des 10'200 points. Credit Suisse a poursuivi son chemin de croix avec un nouveau plus bas historique en séance.

A New York, Wall Street rebondissait en matinée, après avoir fini sur de nouveaux plus bas de l'année vendredi.

"Il y a eu tellement de faux signaux qu'il faut prendre ça avec des pincettes", a commenté Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services, au sujet des prémices d'un rebond.

Outre le début d'un nouveau mois et d'un nouveau trimestre, traditionnellement favorables à des achats, le marché était stimulé par le revirement du gouvernement britannique, qui a renoncé à la suppression d'une tranche d'imposition à 45% pour les contribuables dont les revenus dépassent 150'000 livres par an.

Pour autant, même s'il s'agissait d'une mesure emblématique du plan de soutien de la Première ministre Liz Truss, "les baisses d'impôts vont continuer pour la plupart des catégories, donc ça ne change rien", a relevé Gregori Volokhine.

En Suisse, l'inflation a marqué une légère détente en septembre, à 3,3%, après des mois de progression. Le recul des prix à la consommation s'explique notamment par une décrue des tarifs pour les carburants, mais d'autres postes de dépense, comme le copeaux de bois pour le chauffage, ont flambé.

Le SMI a terminé en hausse de 0,23% à 10'290,71 points, plus haut du jour et après un plus bas à 10'097,84. Le SLI a gagné 0,43% à 1544,71 points et le SPI 0,15% à 13'186,46 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Le podium du jour se compose de Kühne+Nagel (+2,8%), VAT (+2,5%) et Swisscom (+2,1%).

Novartis (+0,6%) a soutenu l'indice, alors que Roche (-0,4%) et Nestlé (-0,6%) ont pesé.

Roche a trouvé un nouveau directeur général (CEO) pour sa division Diagnostics en la personne de Matt Sause, qui rejoindra la direction générale. Actuellement responsable pour l'Amérique du Nord, ce dernier succédera au 1er janvier prochain à Thomas Schinecker, appelé à reprendre la tête du groupe à compter de mi-mars.

Temenos (-2,2%) a fini lanterne rouge, derrière Logitech (-1,7%) et ABB (-1,6%). Ce dernier était traité pour la première fois sans Accelleron, qui faisait son entrée en Bourse sur le marché élargi.

L'action Credit Suisse (-0,9% à 3,939 francs suisses) a inscrit un nouveau plus bas historique en séance à 3,518 francs suisses. La communauté financière a passé le week-end à s'interroger quant à la situation financière du numéro deux bancaire helvétique, alors que la direction de l'établissement a tenté de rassurer en s'appuyant sur une position en capitaux solide.

CFRA a réduit l'objectif de cours à 3,50 francs suisses et confirmé "sell". L'ambiance négative à l'égard du titre ne devrait pas s'atténuer rapidement. Seul un plan convaincant de restructuration pourrait aider, mais le scepticisme domine si on regarde les plans de restructuration présentés par le passé, a notamment commenté l'analyste.

Julius Bär (+0,9%) et UBS (+1,4%) ont viré au vert dans l'après-midi.

Sur le marché élargi, le producteur de turbocompresseurs Accelleron, émanation du géant zurichois de l'électrotechnique ABB a fait ses premiers pas à la Bourse suisse, le processus d'externalisation du fabricant de turbocompresseurs étant désormais finalisé. Son titre a terminé à 18,10 francs suisses, après un cours d'ouverture de 18 francs suisses.

Le boulanger industriel Aryzta (-6,3%) a retrouvé de justesse la voie des bénéfices sur son exercice annuel décalé, la performance financière se révélant supérieure aux prévisions du marché. Le groupe a confirmé ses objectifs à moyen-terme. Face à la crise énergétique, le groupe a élaboré des plans pour diversifier ses sources en énergie, réduisant ainsi sa dépendance au gaz.

Idorsia (-0,5%) prévoit désormais de déposer une demande d'homologation pour son somnifère daridorexant au premier semestre 2023 au Japon, après les résultats positifs enregistrés lors d'une étude clinique de phase III.

Kuros (+5,2%) a nommé Chris Fair au poste de directeur opérationnel.

