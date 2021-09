Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur un net repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini nettement dans le rouge pour la première séance de la semaine. Le SMI, après avoir encore ouvert dans le vert, a ensuite résolument pris la direction de la cave, avant de se stabiliser autour des 11'700 points pour plonger dessous à la clôture.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée alors que la semaine sera riche en indicateurs américains et que les taux obligataires se trouvaient à un plus haut depuis trois mois.

"Nous avons une ouverture en demi-teinte avec le Nasdaq et le S&P sous pression à cause du secteur technologique. La raison en est que les rendements obligataires ont grimpé en flèche ce matin", a relevé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Les taux sur les bons du Trésor à 10 ans ont grimpé à 1,51%, juste après la publication de commandes de biens durables bien plus fortes que prévu en août aux États-Unis (+1,8% contre +0,6% attendus).

"Il y a de nombreux signes qui montrent que l'économie va mieux, ce qui explique la hausse des rendements", a souligné l'analyste. "Les commandes de biens durables sont ressorties très fortes, une raison de plus de penser que les rendements obligataires devraient continuer à augmenter", a-t-il assuré.

Le SMI a fini en baisse de 1,07% à 11'691,18 points, son plus bas du jour et avec un plus haut à 11'881,61 en début de séance. Le SLI a cédé 1,17% à 1916,37 points et le SPI 1,19% à 15'155,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 9 avancé.

Le peloton des gagnants est emmené par Credit Suisse (+2,5%), devant Julius Bär (+2,0%) et Temenos (+1,7%).

La banque aux deux voiles a procédé à une nouvelle tranche de remboursements à hauteur de quelque 400 millions de dollars envers les détenteurs de capitaux concernés par la débâcle Greensill.

Dans la presse dominicale, le président du conseil d'administration Antonio Horta-Osorio, a une nouvelle fois rejeté les spéculations selon lesquelles il voudrait remplacer le directeur général (CEO) Thomas Gottstein. L'organe de surveillance fait pleinement confiance à M. Gottstein, a-t-il souligné.

UBS (+1,2%) a également terminé dans le vert. Attendu ce lundi, le délibéré de la cour d'appel dans la procédure qui l'oppose à l'Etat français a été reporté au 13 décembre prochain en raison de l'absence pour cause de maladie de l'un des juges de la cour. La banque aux trois clés s'était vu infliger en février 2019 une amende de 3,7 milliards d'euros, la plus lourde sanction jamais prononcée dans l'Hexagone pour une affaire d'évasion fiscale. A cela s'ajoutaient 800 millions de dommages-intérêts à verser à l'Etat français.

Egalement dans le vert, Holcim (+1,5%) a finalisé les rachats de l'américain Utelite Corporation, spécialisé dans la production d'agrégats légers, et du polonais Polcalc qui fabrique des granulés de carbonate de calcium. Les détails financiers de ces opérations n'ont pas été divulgués.

Straumann (-5,1%) a fait la plus mauvaise performance du jour, derrière Sika (-4,7%) et Kühne+Nagel (-4,1%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,7%) a sous-performé l'indice alors que les pharmas Roche (-0,8%) et Novartis (-0,4%) ont surperformé, sans pour autant échapper au rouge.

Sur le marché élargi, la société biotechnologique Evolva (-1,5%) va émettre 40 millions de nouvelles actions issues de son capital autorisé pour garantir les versements en titres dans le cadre de l'accord de financement conclu avec la société d'investissement vaudoise Nice & Green.

Swiss Prime Site Solutions a recruté Maximilian Hoffmann comme nouveau responsable des investissements afin de pouvoir lancer ses services pour ses fonds immobiliers (CIO Funds). La filiale dévolue à la gestion d'actifs de Swiss Prime Site (SPS, -0,6%) a également recruté deux autres cadres et est parvenue à fortement accroître ses revenus au premier semestre.

Santhera (+2,3%) a procédé à l'émission de quelque 2,7 millions d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital, ce à quoi il faut ajouter plus de 5,4 millions de nouveaux titres tirés de son capital autorisé. Le laboratoire annonce également une subvention de l'autorité sanitaire américaine pour le vamorolone.

Polyphor (+2,0%) prépare sa fusion avec Enbiotix et veut pour cela procéder à une augmentation de capital, qui sera soumise au vote des actionnaires le 28 octobre lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Achiko (+0,5%) a essuyé une perte semestrielle de 4,95 millions de dollars au premier semestre, après une perte de 5 millions lors de la première moitié de 2020. En pleine transformation, l'entreprise assure qu'elle pourra afficher des chiffres noirs dès que la barre des 5 millions d'utilisateurs aura été franchie, ce qui est prévu à la fin de cette année.

