Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé proche de l'équilibre lundi. Le SMI, qui avait dans un premier temps évolué près de son plus bas du jour, a entamé une belle remontée en seconde partie de matinée, passant même brièvement dans le vert. Il a ensuite fléchi à nouveau avant de se reprendre et de se mettre à osciller autour de l'équilibre jusqu'à la clôture.

A New York, Wall Street reculait en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient de la hausse des taux sur les bons du Trésor américain à moyen et long terme et de son impact sur l'économie.

Le taux à 10 ans sur les Bons du Trésor évoluait à 1,3381% (+0,13%) après avoir atteint dans la nuit de dimanche à lundi un pic à 1,3925%, un plus haut en un an. Le rendement obligataire à 30 ans était aussi en hausse, s'établissant à 2,1350% (+0,07%).

"Le rythme soutenu auquel les taux obligataires de référence évoluent commence à susciter une certaine nervosité", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Cela reflète sans nul doute une vision plus optimiste des perspectives économiques, mais cela reflète également le renforcement des attentes autour de l'inflation", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en recul minime de 0,07% à 10'697,38 points, avec un plus bas à 10'610,65 et un plus haut à 10'709,83. Le SLI a cédé marginalement 0,04% à 1728,98 points et le SPI a perdu 0,08% à 13'393,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé, 13 avancé et Zurich Insurance a fini stable.

Le spécialiste de la logistique et des transports Kühne+Nagel (+2,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Julius Bär et Credit Suisse (chacun +1,6%) et UBS (+1,3%).

Le géant schwytzois a acquis Apex International Corporation, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques en Asie. Aucune indication n'a été livrée sur les modalités financières. Avec cette opération, le groupe a réalisé la plus grosse acquisition de son histoire en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'employés repris.

Dans le sillage des résultats annuels de Swiss Re (+1,1%), trois analystes ont relevé l'objectif de cours avec deux recommandation "neutral" et une recommandation "outperform". La Banque royale du Canada, qui recommande l'achat, a relevé ses estimations d'en moyenne 1,6% après les chiffres.

Pas moins de huit analystes ont revu leur copie après les résultats de Sika (+0,3%) et l'annonce du changement de patron. Ils ont tous relevé l'objectif de cours avec recommandation d'achat. L'analyste de Credit Suisse, par exemple, est convaincu de la pertinence du choix de Thomas Hasler pour succéder au printemps à Paul Schuler à la tête du chimiste de la construction.

SGS (-2,0%) a terminé lanterne rouge, derrière Lonza (-1,6%), Logitech et Clariant (chacun -1,4%).

Les poids lourds Novartis (-0,2%) et Roche (-0,1%) ont légèrement fléchi, alors que Nestlé (+0,01%) a fini quasi stable.

Cinq analystes ont abaissé l'objectif de cours de l'action du géant veveysan après les chiffres de la semaine passée, avec des recommandations variant entre "hold" et "buy". L'analyste de Goldman Sachs n'a pas été surpris par la performance annuelle. Il pense que la croissance en 2021 devrait renouer avec le rythme de croisière établi pour le moyen terme, alimentée notamment par la nourriture pour animaux et le café. Une gestion active du portefeuille doit permettre de soigner la rentabilité.

Sur le marché élargi, JPMorgan a entamé la couverture de Tecan (-7,1%) à "underperform". Les autres gros perdants sont notamment Gurit (-4,6%) et Zur Rose (-5,7%).

Au rang des vainqueurs, Stadler Rail (+3,9%) a profité du relèvement par UBS de l'objectif de cours et de la recommandation. L'analyste estime que le moment est venu d'arrêter de se faire du souci pour les risques sur les recettes à court terme et de se préparer à un potentiel afflux de trésorerie libre en seconde moitié d'année.

SHL Telemedicine (+2,7%) cherche à faciliter l'accès à son capital-actions pour les investisseurs étrangers et élargir par là-même la base de son actionnariat. Le développeur israélien de dispositifs et logiciels de suivi médical à distance évalue une cotation secondaire aux Etats-Unis ou à Tel Aviv.

Avec un gain de 20,8%, Observa a fait la meilleure performance du jour, dans un volume de plus de 1,2 million de titres échangés.

