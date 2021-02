Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a affiché une belle progression lundi. Le SMI, qui avait ouvert dans le vert, mais encore sous la barre symbolique des 10'700 points a refranchi ce niveau par la suite et il s'y est maintenu jusqu'à la fin, terminant près de son plus haut du jour.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, tentant de rebondir après sa pire semaine en trois mois.

"La valeur boursière de GameStop correspond à environ 1% de celle d'Apple et à une fraction encore plus infime de la valeur totale de la Bourse, mais c'est pourtant elle qui retient l'attention de 100% du marché", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

"Même quand l'actualité n'est pas spécifiquement liée à GameStop, on voit arriver des variantes de ce qui s'est passé avec GameStop. C'est le cas aujourd'hui avec l'argent, qui est visiblement poussé par les internautes du site Reddit", a ajouté cet expert.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,41% à 10'740,22 points, avec un plus haut à 10'751,66 et un plus bas à 10'650,64. Le SLI a gagné 1,36% à 1700,64 points et le SPI 1,41% à 13'378,67 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont gagné du terrain et 5 en ont perdu.

AMS (2,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Julius Bär (-2,1%), Swisscom (-0,3%), SGS et Richemont (chacun -0,1%).

Les turbulences provoquées par le coronavirus sur les marchés financiers ont profité à Julius Bär l'an dernier. Les recettes ont augmenté grâce à une solide activité clientèle. La banque zurichoise a relevé son dividende et relance un nouveau programme de rachat d'actions. Côté effectifs, 280 emplois supplémentaires vont passer à la trappe.

Les deux autres bancaires UBS (+1,5%) et Credit Suisse (+0,3%) ont gagné plus ou moins de terrain.

Côté gagnants, Sika (+3,6%) a pris la plus haute marche du podium, devant Straumann (+3,1%) et Partners Group (+2,6%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+2,3%) a bien soutenu l'indice. Roche (+1,5%) a lui aussi surperformé, alors que Novartis (+0,3%) est resté bien plus discret.

Dans le sillage des résultats annuels de la semaine passée, Swatch (+1,0%) a profité de relèvements d'objectif de cours par trois analystes, qui ont confirmé leur recommandation "neutral", "outperform" et "buy". L'expert du Credit Suisse pense notamment que les activités en ligne devraient soutenir la rentabilité. Il voit cependant un risque de destockage de la part de revendeurs asiatiques ainsi que dans la force du franc.

La pression du principal actionnaire de Clariant (+1,2%), le saoudien Sabic, aura finalement eu raison de Hariolf Kottmann. Le président du chimiste bâlois ne se représentera pas pour un nouveau mandat à la tête du conseil d'administration qu'il aura dirigé pendant plus de deux ans.

Le cimentier Lafargeholcim (+1,5%) s'est emparé de deux fournisseurs de béton prêt à l'emploi et de granulats basés en Europe. Le géant saint-gallois a acquis l'italien Edile Commerciale et le français Cemex Rhone Alpes pour des montants non divulgués.

Sur le marché élargi, Le fabricant autrichien de motos et vélos électriques Pierer Mobility (+1,6%) a enregistré des ventes légèrement en hausse en 2020, portées par l'essor de la mobilité électrique. En revanche, son bénéfice a plongé de près de 30%.

Swiss Steel (+0,2%) a obtenu une victoire d'étape dans un bras de fer l'opposant au véhicule d'investissement du milliardaire russe Viktor Vekselberg, Liwet, au sujet d'une augmentation de capital.

