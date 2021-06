Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Le SMI, qui avait ouvert nettement dans le rouge, s'est rapidement redressé pour évoluer en dents de scie un peu sous l'équilibre en matinée et repasser au-dessus peu avant midi. Il a ensuite poursuivi son évolution en dents de scie dans le vert, accentuant ses gains sur la fin, sans parvenir toutefois à atteindre à nouveau les 12'000 points.

A New York, Wall Street rebondissait en matinée après avoir fortement chuté vendredi, les investisseurs douchés par la révision à la hausse des prévisions d'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Aussi incroyable que cela puisse paraître, 14 discours de responsables de la Fed sont prévus cette semaine dans le sillage d'une "impressionnante volte-face du marché" entre vendredi et lundi, a relevé JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"Si une poignée d'orateurs de la Fed a autant d'impact qu'en ont eu les commentaires du président de la Fed de St Louis James Bullard vendredi au sujet d'un possible hausse des taux directeurs en 2022 et du besoin moins important de la Fed de racheter des titres adossés à des créances hypothécaires, les prochains jours pourraient être intéressants", a-t-il ajouté.

La semaine à Wall Street sera également marquée par la publication du résultats des derniers tests de résistance bancaire de la Fed jeudi et l'indicateur PCE sur les revenus et dépenses des ménages américain en mai vendredi.

Le SMI a fini en hausse de 0,46% à 11'995,63 points, son plus haut su jour et avec un plus bas à 11'874,11. Le SLI a gagné 0,56% à 1933,55 points et le SPI 0,52% à 15'388,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Logitech (+2,9%) a soufflé la première place du podium à Kühne+Nagel (+2,4%) alors qu'ABB (+1,8%) a pris la médaille de bronze.

Les poids lourds Nestlé (+0,6%), Novartis (+0,5%) et Roche (+0,3%) ont aussi fini en vert.

Novartis a dévoilé vendredi des résultats positifs d'études cliniques pour son traitement contre l'amyotrophie spinale (SMA) Zolgensma auprès des enfants atteints de cette pathologie.

Vendredi aussi, la FDA a accordé à Roche l'homologation d'un test PCR rapide destiné à la détection du Covid-19 auprès de personnes asymptomatiques et symptomatiques. Ce dispositif permet d'obtenir un résultat en l'espace de 20 minutes.

Dans le camp des perdants, Lonza (-1,2%) a fini lanterne rouge, derrière UBS (-0,5%) et Zurich (-0,3%).

Credit Suisse (-0,04%) a fini près de l'équilibre, alors que Julius Bär (+1,2%) a bien tiré son épingle du jeu.

La banque aux trois clés est pointée du doigt par plusieurs ONG en raison de ses relations d'affaires au Brésil, notamment des acteurs locaux de l'industrie agro-alimentaire, contraires - selon ces organisations - aux principes de responsabilité sociale et environnementale (ESG) prônés dans sa communication.

Sur le marché élargi, le constructeur biennois de machines d'usinage et de systèmes d'automation Mikron (+4,2%) table sur une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 15% et une marge Ebit autour de 5% sur les six premiers mois de l'année. Les commandes seront nettement supérieures à celles enregistrées au premier semestre 2020.

Le patron de Komax (+4,0%), Matijas Meyer, a confirmé les objectifs en matière de chiffre d'affaires. Le constructeur de machines s'attend cette année à une baisse de 10% des ventes par rapport à 2019, a-t-il indiqué dans un entretien au journal économique Finanz und Wirtschaft.

Vontobel (+2,2%) s'attend à une progression du bénéfice entre janvier et juin, sans toutefois préciser dans quelle mesure, selon les indication fournies vendredi. Au terme de la première partie de 2020, le groupe zurichois avait dégagé un profit net de 129,2 millions de francs suisses.

Baloise (stable) a vu sa note de crédit "A+" confirmée par l'agence Standard & Poor's, qui a par ailleurs relevé d'un cran, à "A+", celle de sa filiale Deutsche Basler Sachversicherungs-AG.

Cicor (-1,5%) a annoncé avoir négocié avec succès une facilité de crédit de 80 millions de francs suisses, assortie d'une ligne de crédit optionnelle supplémentaire de 75 millions destinée à financer d'éventuelles acquisitions.

rp/md