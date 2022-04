Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Le SMI a évolué durant toute la séance dans le vert, inscrivant son plus bas du jour en début de séance. Il a par la suite accroché la barre des 12'300 points et a évolué latéralement jusqu'en début d'après-midi, avant de fléchir quelque peu pour se reprendre et finir à son plus haut du jour, soutenu notamment par ses poids lourds pharma.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

"Le marché a démarré le deuxième trimestre sur une note positive (...) et essaye d'enchaîner deux séances de hausse", a écrit, dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com. Pour l'analyste, Wall Street réagissait aussi à l'annonce surprise de la prise de participation d'Elon Musk au capital de Twitter, y voyant "un signal qu'il existe des opportunités d'investissement dans certaines valeurs de croissance".

Si "le marché est en position d'attente avant (le début de la saison des) résultats", selon Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, il devrait "monter graduellement" d'ici là. "La guerre (en Ukraine) semble moins jouer" sur le marché, à mesure qu'approchent les publications de sociétés, a-t-il ajouté.

Parmi les nouvelles attendues cette semaine on suivra mercredi la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Le SMI a fini sur un gain de 1,33% à 12'340,87 points, plus haut du jour et après un plus bas à 12'211,81. Le SLI a progressé de 0,88% à 1940,80 points et le SPI de 1,20% à 15'755,58 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Les trois plus gros perdants du jour sont Straumann (-2,4%), Zurich (-2,1%) et Kühne+Nagel (-1,6%).

Swiss Re (-0,3%) a aussi cédé passablement de terrain. Selon des courtiers, l'action du numéro deux mondial de la réassurance a souffert des résultats décevants de la ronde de renouvellement des contrats en avril.

Logitech (+5,1%) précède Temenos (+4,7%) et AMS-Osram (+3,9%) sur le podium du jour.

Goldman Sachs a relevé la recommandation de Logitech à "buy" de "neutral" et fortement augmenté l'objectif de cours. La croissance du chiffre d'affaires devrait à nouveau s'accélérer de manière significative à partir de 2023, selon l'analyste.

Les poids lourds pharma Roche (+3,1%) et Novartis (+1,4%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (+0,9%) est resté plus en retrait.

Roche a fait état de résultats positifs d'une étude avec Ocrevus contre la sclérose en plaques et obtenu de la FDA un examen prioritaire pour Actemra dans le traitement du Covid-19.

Novartis s'engage dans un vaste chantier de transformations, qui doit notamment déboucher sur une réintégration des activités oncologiques au sein de la principale unité Innovative Medicines. La multinationale simplifie aussi et surtout sa répartition géographique, avec d'un côté les Etats-Unis et de l'autre le reste du monde.

Les bancaires UBS (+1,1%), Credit Suisse (+0,9%) et Julius Bär (+1,3%) ont gagné un peu de terrain.

Répondant à Ethos sur l'affaire des fonds Greensill, la banque aux deux voiles assure avoir confronté Greensill aux informations de presse faisant état de ses difficultés financières. Greensill a "à chaque fois été en mesure de livrer des réponses satisfaisantes", amenant l'établissement "à renoncer à des mesures supplémentaires". La fondation maintient sa demande de contrôle spécial et sa recommandation de refuser la décharge aux organes dirigeants.

Barclays et Jefferies ont réduit l'objectif de cours d'ABB (+0,8%) et confirmé respectivement "equal weight" et "hold". L'analyste britannique avertit que l'exercice 2022 sera difficile pour ABB en raison des tensions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement et malgré un 1er trimestre prometteur en termes de demande. L'Américain souligne une pression croissante sur les marges.

Sur le marché élargi, Montana Aerospace (+9,7%) n'est pas parvenu à s'extraire des chiffres rouges en 2021, année de sa cotation à la Bourse suisse. Le groupe argovien a cependant amélioré sa rentabilité opérationnelle.

Le laboratoire rhénan Idorsia (+3,3%) a fait republier des données d'études dans le Journal de neurochirurgie, montrant que le clazosentan réduit significativement "l'incidence combinée de la morbidité relative à un vasospasme et la mortalité toutes causes confondues après une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, sans aucun résultat inattendu en matière de sécurité".

rp/jh