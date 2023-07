Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive lundi. Après avoir encore ouvert dans le rouge et sous la barre des 10'900 points, le SMI s'est rapidement redressé et il est repassé au-dessus de ce niveau en cours de matinée. Il a ensuite accentué ses gains en début d'après-midi avant de se mettre à évoluer un peu sous son plus haut du jour.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Les investisseurs restaient dans l'expectative avant les chiffres de l'inflation américaine mercredi et le début de la saison des résultats jeudi.

"Le marché est en position d'attente", selon Karl Haeling, de LBBW. "Les gens ne veulent pas prendre de positions affirmées avant le CPI", l'indice de prix attendu mercredi, qui renseignera sur la trajectoire de l'inflation.

Les économistes tablent sur une décélération à 3,1% sur un an en juin, ce qui serait le rythme le plus modéré depuis mars 2021.

Le début de semaine est relativement calme, a commenté Craig Erlam, d'Oanda. Les chiffres de l'emploi américain de vendredi n'ont pas apaisé le débat sur une nouvelle pause de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans ses hausses de taux. Au contraire, celle-ci pourrait à nouveau augmenter son taux de 25 points de base, même si les chiffres se sont révélés inférieurs aux attentes et nettement moins élevés que ceux du secteur privé.

En Chine, les prix se sont stabilisés en juin, contre une hausse de prix de 0,2% attendue. Pour Duncan Wrigley, de Pantheon Macroeconomics, la Chine fait face à un fléchissement de sa demande intérieure, ce qui confirme la fragilité du rebond économique chinois.

Cet indicateur "a entraîné une baisse de l'appétit pour le risque", a observé Karl Haeling. Il a aussi relancé les spéculations quant à de possibles mesures de relance du gouvernement chinois.

Le SMI a terminé en hausse de 0,43% à 11'922,01 points, avec un plus haut à 11'952,15 et un plus bas à 11'859,43 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,30% à 1713,27 points et le SPI 0,38% à 14'432,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et ABB a fini inchangé.

Le bon Schindler (-2,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Swisscom (-1,1%) et Swatch (-1,0%).

Goldman Sachs a rétrogradé Schindler à "neutral" de "buy" et réduit l'objectif de cours. L'analyste ne voit plus de potentiel haussier par rapport aux attentes de consensus et a nettement réduit ses prévision pour le 2ème trimestre.

L'horloger biennois devrait publier ses résultats semestriels au cours des deux prochaines semaines. Les analystes consultés par AWP tablent sur des ventes nettes de 3,9 milliards de francs suisses et un résultat net de 436 millions. Avant cela, Stifel a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste a réduit ses prévisions de résultat opérationnel Ebit pour tenir compte de l'impact négatif des cours de change. Selo lui, alors que la marque Omega s'annonce comme la lueur d'espoir, Longines et surtout Tissot risquent d'être à la traîne par rapport à la moyenne du secteur.

Richemont (+0,2%) a gagné un peu de terrain.

La Banque royale du Canada (RBC) a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re (-0,3%) et maintenu "sector perform". Eu égard à la faible charge de gros sinistres au deuxième trimestre, le réassureur est en bonne voie pour dépasser ses objectifs annuels en matière de bénéfice net, écrit l'analyste, qui note que la saison des ouragans risque encore de troubler la deuxième moitié de l'exercice, et qu'il existe un risque de dilution du bénéfice en raison de l'augmentation des réserves.

Le cimentier Holcim (+1,4%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Straumann et Alcon (chacun +1,3%) et AMS Osram (+1,2%).

Les poids lourds Novartis (+1,0%), Nestlé (+0,9%) ont bien progressé, Roche (+0,02%) est resté quasi à l'équilibre. Vendredi, Novartis avait fortement reculé après qu'un tribunal américain a invalidé un brevet pour le médicament Entresto. Le bâlois va faire appel de la décision et a maintenu ses objectifs pour l'exercice en cours.

Sur le marché élargi, le somnifère Quviviq du laboratoire rhénan Idorsia (+0,6%) est dès à présent remboursé par l'assurance maladie du géant étasunien de la santé CVS, couvrant une vingtaine millions de personnes. CVS suit en ce sens son homologue Express Scripts, divers organismes régionaux, ainsi que le programme de santé pour le personnel militaire actif ou retraité au pays de l'oncle Sam.

Rieter (+2,1%) va empocher 96 millions de francs suisses grâce à la vente d'un terrain à Winterthour à la société immobilière Allreal (-0,3%). La transaction doit être finalisée cet automne.

rp/ol