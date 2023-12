Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi. Le SMI a poursuivi sur la lancée positive de fin de semaine passée et évolué en dents de scie au-dessus de la barre symbolique de 10'900 points. Le front des nouvelles d'entreprises est resté peu actif. La semaine sera riche en données macroéconomiques, notamment l'emploi aux Etats-Unis.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée après un mois de novembre en chapeaux de roue.

"L'apparition ultime du président de la Fed Jerome Powell vendredi avant la semaine de silence qui précède la réunion du Comité monétaire de la Banque centrale (FOMC) a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed va laisser les taux inchangés lors de la réunion du 13 décembre", a jugé Will Compernolle de FHN Financial.

"Son insistance sur le fait qu'il est +prématuré+ d'exclure de futures hausses des taux est tombée dans l'oreille d'un sourd", a ajouté l'analyste, soulignant que les marchés continuaient "d'anticiper des baisses de taux pour 2024".

Au menu de la semaine figure un des indicateurs les plus importants pour la politique monétaire, celui des créations d'emplois et du chômage, prévu pour vendredi. Les analystes s'attendent encore à un marché du travail relativement solide avec 175'000 créations de postes contre 150'000 en octobre. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,9%.

En Suisse, l'inflation a ralenti à 1,4% sur un an en novembre, après s'être inscrite à 1,7% le mois dernier, grâce notamment à la poursuite de la baisse des prix du pétrole. Les loyers ont cependant augmenté, a signalé l'Office fédérale de la statistique (OFS).

Le SMI a terminé sur un gain de 0,60% à 10'952,44 points, avec un plus haut à 10'956,38 et un plus bas à 10'907,79. Le SLI a grignoté 0,04% à 1721,02 points et le SPI gagné 0,34% à 14'310,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont progressé et 21 reculé.

Les deux titres Roche (porteur +3,2%, bon +2,3%) ont fini en tête du peloton des gagnants, suivis par Swiss Re (+1,3%) et Nestlé (+1,0%).

Roche a signé un accord pour acquérir l'américain Carmot, un laboratoire qui développe des produits qui pourraient traiter l'obésité et le diabète. Le géant pharmaceutique bâlois déboursera 2,7 milliards de dollars et prévoit des paiements d'étapes pouvant allant jusqu'à 400 millions.

Novartis (+0,9%) fait également partie des valeurs recherchées ce lundi.

Sandoz (+0,1%) a cédé ses activités en Chine au sud-africain Aspen Global, ce dernier ayant convenu d'un paiement de jusqu'à 92,6 millions d'euros à la firme bâloise.

VAT Group (-3,2%) a fini lanterne rouge, derrière Alcon (-2,6% à 64,02 francs suisses) et Straumann (-1,7%).

Morgan Stanley a rétrogradé Alcon à "underweight" de "equal weight" et a ramené l'objectif de cours à 65 de 85 dollars. Le groupe reste à la pointe dans plusieurs domaines de l'ophtalmologie, selon l'analyste. Dans les implants cependant, la croissance devrait ralentir dans un contexte de taux de change défavorables.

Parmi les rares nouvelles d'entreprises, l'assureur-vie Swiss Life (-0,8%) va procéder à d'importants changements au plus haut échelon de sa hiérarchie. Le directeur général Patrick Frost va quitter ses fonctions à l'occasion de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra mi-mai 2024, et sera remplacé par l'actuel directeur financier Matthias Aellig.

JPMorgan a rétrogradé Swisscom (-0,6%) à "underweight" de "neutral" et sabré l'objectif de cours à 508 de 660 francs suisses. Goldman Sachs a lui réduit l'objectif de cours à 470 de 495 CHF et confirmé "sell". L'environnement de marché helvétique pour le géant bleu est marqué par une forte concurrence face à Salt et Sunrise qui grapillent des parts de marché avec des offres jusqu'à 60% moins chères, a notamment relevé l'analyste de JPM. Pour celui de GS, d'un point de vue opérationnel, la perte de parts de marché en Suisse devrait se poursuivre, limitant les perspectives de croissance du chiffre d'affaires.

Sur le marché élargi, Cicor (+7,4%) a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023 et celles à un horizon de trois à quatre ans.

Les banques cantonales des Grisons (stable) et de Zoug (stable) ont vu leurs notations financières respectives confirmées par Standard & Poor's.

