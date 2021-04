Bourse Zurich: les indices finissent à nouveau dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mardi sur la lancée négative de la veille. Le SMI a passé toute la journée dans le rouge, chutant même un moment sous la barre des 11'100 points en tout début d'après-midi. Il s'est quelque peu repris par la suite et a fini au-dessus de ce niveau. En Suisse, Givaudan a retenu l'attention après ses chiffres au 1er trimestre.

A New York, Wall Street hésitait en matinée après l'accélération de l'inflation aux USA en mars et la pause recommandée dans la distribution du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson par la FDA. Celle-ci a indiqué enquêter sur six cas graves de développement de caillots sanguins chez des patients ayant reçu le vaccin. J&J a aussi suspendu sa distribution en Europe.

Les investisseurs digéraient aussi l'accélération de l'inflation américaine en mars à +0,6% sur le mois, un peu supérieure aux attentes, et +2,6% sur un an, un plus haut depuis l'automne 2018.

Cette augmentation des prix est "aussi une grosse nouvelle", a admis Patrick O'Hare de Briefing.com. Mais il a souligné que les marchés restent assurés que la Fed "ne changerait pas d'avis sur le fait qu'elle peut continuer sa politique monétaire accommodante alors que l'inflation sous-jacente (sans les prix alimentaires et d'énergie) est encore en dessous de 2%".

"La Fed a clairement indiqué qu'elle considérait ces augmentations comme transitoires et qu'elle tolèrerait une inflation de 2% davantage comme une moyen plutôt qu'un plafond", a aussi relevé Chris Low de FHN Financial.

Le SMI a fini en recul de 0,53% à 11'122,37 points, avec un plus bas à 11'094,84 et un plus haut à 11'180,96 en début de séance. Le SLI a cédé 0,34% à 1807,93 points et le SPI 0,28% à 14'210,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Le podium du jour se compose d'AMS (+3,2%), Lonza (+2,2%) et Givaudan (+2,1%).

Les trois premiers mois de 2021 du géant genevois des parfums et arômes se sont révélés fructueux. La croissance organique a été nettement supérieure aux attentes. La progression a été soutenue par les deux divisions, mais plus particulièrement par Parfums et Beauté. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen terme.

Les valeurs du luxe Richemont (+1,6%) et Swatch (+0,3%) ont également gagné de l'altitude.

Côté perdants, Swiss Re (-2,9%) a fini lanterne rouge, derrière UBS (-2,8% ou 0,41 franc, hors dividende de 0,37 dollar) et Sika (-2,7%).

Julius Bär (-1,1%) et Credit Suisse (-0,2%) ont aussi cédé du terrain. La banque aux deux voiles a encore remboursé 1,7 milliard de dollars en espèces aux investisseurs des fonds en liquidation Supply Chain de Greensill, portant le total des versements à 4,8 milliards. La banque a souligné qu'il existe "un haut degré d'incertitude quant aux montants qui seront finalement distribués aux investisseurs du fonds".

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-1,1%), Nestlé (-0,5%) et Roche (-0,2%) ont tous cédé du terrain.

Sur le marché élargi, le fournisseur de composants électroniques Carlo Gavazzi (+12,5%) a lancé lundi soir un avertissement positif sur résultats, tablant sur des ventes stables et un bénéfice net en progression pour son exercice décalé 2020/21.

Tornos (+7,9%) table sur un résultat semestriel bien meilleur cette année que l'exercice précédent. Les entrées de commandes du groupe basé à Moutier ont largement dépassé les chiffres atteints en 2020. Cette embellie se reflète à la fois au niveau du chiffre d'affaires et opérationnel (Ebit).

La veille au soir, Pierer Mobility (+1,5%) avait indiqué avoir encore enregistré une forte demande au 1er trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 82% à 509 millions d'euros. Les perspectives restent positives et le groupe a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021.

Dufry (+0,9%) a réagi positivement à une émission obligataire de 850 millions d'euros au total en deux tranches, après n'avoir quasiment pas bougé en matinée. Par ailleurs, Moody's a confirmé le rating de crédit "B1" et relevé la perspective à "stable" de "négative".

Le développeur de substituts osseux Kuros (stable) a annoncé le traitement d'un premier patient à l'occasion d'une étude sur le Magnetos Putty. Ce volet de recherche prévoit de comparer l'implantation du produit de la firme zurichoise à une autogreffe dans le cadre d'une fusion vertébrale postéro-latérale.

rp/lk