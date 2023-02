Bourse Zurich: les indices finissent à nouveau dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mardi sur la lancée négative de la veille. Après un début hésitant qui a vu le SMI tenter de se maintenir dans le vert, les indices ont pris le chemin de la cave et l'indice vedette de SIX a encore accentué ses pertes dans l'après-midi. La prudence était de mise sur les marchés financiers avant une allocution du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, en soirée.

A New York, Wall Street reculait en matinée, prudente avant les déclarations du président de la Fed.

"Le marché s'est montré un peu soucieux ces dernières séances au sujet de l'éventualité que la Fed remonte ses taux plus que prévu et les maintienne à un niveau élevé durant plus longtemps" qu'anticipé, a expliqué dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Alors qu'elle favorisait depuis plusieurs semaines, le scénario d'une seule hausse de taux supplémentaire d'un quart de point d'ici l'été, la place new-yorkaise parie désormais sur deux relèvements successifs et n'exclut pas la possibilité d'un troisième.

Les investisseurs semblent décontenancés, a commenté de son côté Craig Erlam, d'Oanda. Ils ont été découragés par le rapport sur l'emploi américain de vendredi, la faiblesse des bénéfices d'entreprise technologiques et l'attitude toujours "hawkish" de la Fed, qui a peut-être un peu baissé le ton, mais qui, si elle regarde les données macroéconomiques, voit que tout plaide pour d'autres hausses de 25 points de base des taux directeurs.

Après le début d'année optimiste, où les attentes de hausses des taux avaient été largement réduites, c'est un revers, a commenté M. Erlam.

Le SMI a terminé en baisse de 0,44% à 11'233,87 points, avec un plus bas à 11'217,18 et un plus haut à 11'304,70. Le SLI a cédé 0,50% à 1778,37 points et le SPI 0,50% à 14'483,25 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Le podium du jour se compose de Temenos (+5,7%), Credit Suisse (+1,0%) et Swisscom (+0,7%).

Selon un courtier, Temenos a fait l'objet d'achats spéculatifs. Par ailleurs, Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours du concepteur de logiciels bancaires et confirmé "neutral". L'analyste a revu à la hausse ses estimations après les chiffres préliminaires du quatrième trimestre, pour prendre en compte l'effet de levier des devises et l'amélioration de la marge opérationnelle (Ebit) à la faveur d'un meilleur contrôle des coûts.

Parmi les potentiels acquéreurs d'une participation dans la banque d'affaires autonomisée de Credit Suisse, CS First Boston (CSFB) figure également Apollo Global Management selon le Wall Street Journal (WSJ) qui affirme que le numéro deux bancaire helvétique serait actuellement en tractations avec l'investisseur étasunien. La veille, l'agence Reuters avait rapporté que la banque aux deux voiles prévoirait une entrée en Bourse pour la future banque d'investissement.

UBS (+0,1%) et Julius Bär (+0,4%) ont également gagné du terrain.

Les poids lourds pharma Novartis et Roche (chacun +0,2%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (-1,3%) l'a entraîné vers le bas.

Roche a enregistré des résultats "positifs" lors d'une étude clinique de phase III avec son médicament crovalimab pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).

Holcim (+0,5%) a annoncé le rachat de l'américain Duro-Last pour près de 1,3 milliard de dollars.

L'action du spécialiste des aides auditives Sonova (+0,3%) a, selon des courtiers, profité de l'annonce par le danois Demant d'une croissance organique au 2ème semestre 2022 plus forte qu'attendu en moyenne par les analystes.

AMS Osram (-17,3%) a fini lanterne rouge après avoir fait état de ventes et de rentabilité en baisse et livré des prévisions pour 2023 jugées conservatrices.

Sika (-2,8%) et Logitech (-2,3%) complètent le trio des plus gros perdants.

Au niveau du marché élargi, Kudelski (stable) a prévenu que son résultat d'exploitation brut (Ebitda) sera inférieur aux attentes pour l'exercice 2022, en raison de ventes plus faibles qu'attendu dans l'activité de télévision numérique à la fin du quatrième trimestre.

Le laboratoire pharmaceutique Idorsia (-8,9%) a engrangé des recettes de 97 millions de francs suisses en 2022, après 35 millions en 2021. La perte nette s'est toutefois creusée à 828 millions, après 635 millions un an plus tôt.

rp/ib