Bourse Zurich: les indices finissent dans le rouge, le SMI sous les 11'100

Zurich (awp) - La Bourse suisse a perdu du terrain mardi. Les investisseurs craignent une surchauffe des marchés financiers. Après le milieu de l'après-midi, le SMI est repassé nettement sous la barre des 10'100 points, avant de se redresser un peu sur la fin. En Suisse, Sika a retenu l'attention des investisseurs après ses chiffres d'affaires au premier partiel.

A New York, Wall Street abandonnait du terrain en matinée, poursuivant sur la tendance négative de la veille.

"Un large groupe de compagnies a annoncé des résultats qui ont survolé les prévisions", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com. "Mais ces bonnes nouvelles ont échappé au marché qui semble résigné à rester sur le mode de la consolidation", a ajouté l'analyste.

Les analystes de Schwab ont relevé que "la glissade de lundi se prolonge, s'éloignant des niveaux records" atteints la semaine dernière, "alors que le marché est en train de jauger les incertitudes quant au plan du président Joe Biden sur les infrastructures, l'évolution des cas de Covid-19 dans le monde et l'optimisme persistant sur les résultats d'entreprises".

Le SMI a terminé en baisse de 1,17% à 11'078,98 points, avec un plus bas à 11'065,87 et un plus haut à 11'216,35 points en ouverture. Le SLI a perdu 1,42% à 1798,34 points et le SPI 1,04% à 14'252,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Sika (+0,8%) et le bon Schindler (+0,03%) ont fini en vert.

Le chimiste du bâtiment a pris un bon départ en 2021, ses affaires au premier trimestre dépassant quelque peu les attentes du marché. Dans la foulée de cette nouvelle performance record, la direction du chimiste de spécialités zougois a relevé les objectifs de croissance pour l'ensemble de l'année.

A l'autre bout du classement, AMS (-12,9%) a terminé lanterne rouge derrière Swiss Re (-7,5% ou 6,80 francs suisses) et Credit Suisse (-3,4%).

AMS a, selon les courtiers, souffert de rumeurs de difficultés de son principal client Apple. Des articles de presse ont affirmé qu'AMS pourrait à l'avenir jouer un moindre rôle comme fournisseur du géant à la pomme.

L'action Swiss Re était traitée hors dividende de 5,90 francs suisses. Le numéro deux mondial de la réassurance a aussi annoncé un partenariat avec le fournisseur suédois de technologie automobile Veoneer afin d'optimiser l'évaluation et le développement des systèmes avancés d'assistance à la conduite (Adas) et de services associés. Aucun détail financier n'a été révélé.

Credit Suisse continue de souffrir des affaires Greensill et Archegos et publiera ses résultats trimestriels jeudi dont on sait déjà qu'ils afficheront une perte.

Julius Bär (-2,9%) et UBS (-2,6%) ont aussi terminé dans le bas du tableau.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,5) a un peu moins reculé que Novartis et Roche (chacun -0,7%).

La Confédération a passé un contrat avec Roche pour 3000 doses du cocktail d'anticorps développé par le partenaire américain Regeneron. Le nouveau traitement de Regeneron et Roche contre le Covid-19 est "une chance pour tous", a salué le chef de la section autorisation de Swissmedic Claus Bolte devant les médias. Il ne dispose toutefois que d'une autorisation provisoire, a-t-il insisté.

Dans une interview accordée la veille à The Market, le patron de Swiss Life (-2,1%) a affirmé que l'assureur vie est en passe d'atteindre ses objectifs fixés pour 2021.

Sur le marché élargi, Dufry (-6,5%) proposera à l'assemblée générale du 18 mai la création de capital conditionnel supplémentaire à hauteur de 45,4 millions de francs suisses. Le conseil d'administration propose de renoncer à nouveau au dividende.

Zur Rose (-2,5%) a fait état de recettes trimestrielles légèrement supérieures aux attentes, grâce notamment à un développement réjouissant en Allemagne. La direction a confirmé ses objectifs.

Implenia (-0,2%) va céder son activité de rénovation et de maintenance de bâtiments et d'infrastructures en Allemagne, Implenia Instandsetzung. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

rp/lk