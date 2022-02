Bourse Zurich: les indices finissent de justesse au-dessus de l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé sur une note légèrement positive mercredi. En phase d'ouverture, le SMI a nettement progressé, s'approchant de la barre des 12'300 points. Il a ensuite perdu son élan et est même repassé dans le rouge vers le milieu de l'après-midi, pour se reprendre sur la fin et finir légèrement sous les 12'200 points.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée après des déclarations alarmantes sur l'Ukraine et un nouvel indicateur US qui alimente le scénario d'un durcissement marqué de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le marché digérait les déclarations du secrétaire général de l'Otan, Jen Stoltenberg, qui a dit ne voir "aucune désescalade sur le terrain", au lendemain de l'annonce par la Russie du retrait d'une partie de ses troupes. "La Russie continue de renforcer sa présence militaire" aux abords de l'Ukraine, a au contraire affirmé M. Stoltenberg, cité par l'AFP.

"Ces récents développements ont généré de l'hésitation" sur le marché, a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le SMI a terminé en hausse de 0,08% à 12'191,57 points, avec un plus haut à 12'268,57 et un plus bas à 12'166,10 points. Le SLI a gagné 0,06% à 1950,88 points et le SPI 0,04% à 15'410,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Alcon (+2,1%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Temenos (+1,5%), alors que Straumann et Julius Bär (+0,9% chacun) se sont partagé la troisième place.

Le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques a confirmé son rétablissement au sortir de l'exercice 2021, malgré un nouvelle normalisation de la croissance entre octobre et fin décembre.

Après les chiffres de Straumann lundi, plusieurs analystes ont revu leur copie, tous abaissant l'objectif de cours mais confirmant des recommandations d'achat.

Credit Suisse (+0,4%) a aussi gagné du terrain, alors qu'UBS (-1,3%) en a perdu.

ABB (+0,2%) a décroché une commande dans le secteur de l'aérospatiale auprès du canadien EarthDaily Analytics pour un volume avoisinant les 30 millions de dollars, ce qui en fait le plus important de l'histoire de l'entreprise dans ce segment.

Les paquebots pharma Novartis (+0,8%) et Roche (+0,4%) ont soutenu l'indice, tandis que Nestlé (-0,4%) a pris l'eau. Le colosse veveysan publie ses résultats annuels jeudi. Les analystes tablent sur une croissance organique de 4,9%, un chiffre d'affaires de 86,7 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 11,8 milliards.

Le bon Schindler (-5,2%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Adecco (-2,1%).

Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a augmenté ses ventes et son bénéfice l'an dernier, malgré un fort ralentissement au 4e trimestre. L'industriel lucernois anticipe toutefois un net repli de sa rentabilité au 1er semestre 2022.

La veille, le titre Adecco avait fortement progressé dans le sillage des bons chiffres publiés par son concurrent néerlandais Randstad. Le géant zurichois du travail temporaire publie ses propres résultats le 24 février prochain.

Sur le marché élargi, Cembra Money Bank (+6,0%) a fait état de résultats annuels légèrement inférieurs aux attentes. Le spécialiste du crédit à la consommation proposera néanmoins à ses actionnaires un dividende un peu plus généreux que prévu, soit 3,85 francs suisses par action.

L'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (+2,7%) a prolongé de cinq ans une concession à l'aéroport d'Helsinki.

La Banque cantonale de Saint-Gall (+1,3%) a achevé l'année 2021 sur une solide performance. Affichant des revenus en hausse, l'établissement de Suisse orientale a vu son bénéfice net progresser en l'espace d'un an de 8,4% à 181,2 millions de francs suisses et gratifiera ses actionnaires d'un dividende relevé à 17 francs suisses par titre.

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail (-0,1%) a décroché une commande pour 20 rames de type Flirt auprès de la compagnie de chemin de fer régionale allemande Start Deutschland. Le montant de la commande n'a pas été révélé.

