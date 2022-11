Bourse Zurich: les indices finissent de peu dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas poursuivi sur la lancée positive de la veille et a terminé de peu dans le rouge mardi. Le SMI, qui avait encore réussi à se hisser dans le vert et au-dessus des 11'100 points en milieu de matinée, a rechuté jusqu'à son plus bas du jour par la suite, avant de remonter dans le sillage de Wall Street pour terminer de peu sous l'équilibre.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, dans un marché peu fréquenté. Les échanges "sont à la hausse ce (mardi) matin, mais la raison de cette disposition positive n'a pas de moteur spécifique", a souligné Patrick O'Hare, alors que les marchés seront fermés pour Thanksgiving jeudi, le jour férié le plus populaire aux Etats-Unis et que la séance de vendredi sera raccourcie.

Même son de cloche parmi les analystes de Schwab qui ne voyaient "pas de grand moteur directionnel au milieu d'une semaine raccourcie par les vacances".

Plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont envoyé lundi des signaux mitigés. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a indiqué qu'il y avait "encore du travail" pour ramener l'inflation à 2%, mais elle semble favorable à ralentir le rythme de hausse des taux d'intérêt au jour le jour. Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, s'est aussi dit favorable à un ralentissement des tours de vis. Quant à Susan Collins de la Fed de Boston, elle a redit qu'une hausse de 75 points de base était encore possible, après déjà quatre hausses consécutives de cet ordre.

D'autres responsables de la Réserve fédérale devaient s'exprimer mardi, dont Esther George de Kansas City et James Bullard de la Fed de Saint-Louis.

Le SMI a terminé en baisse de 0,10% à 11'074,30 points, avec un plus bas à 11'046,84 et un plus haut à 11'104,84. Le SLI a cédé 0,10% à 1696,53 points et le SPI 0,05% à 14'151,11 points. Su les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Poursuivant sur sa lancée de la veille, Julius Bär (+1,4%) a terminé sur la plus haute marche du podium devant Kühne+Nagel (+1,3%) et Alcon (+1,2%).

Au lendemain des données sur les 10 premiers mois, plusieurs analystes ont réagi et augmenté l'objectif de cours de l'action du banquier zurichois, tous avec des recommandations d'achat plus ou moins fortes. Kepler Cheuvreux par exemple a salué une robuste performance du gestionnaire. L'afflux d'argent frais a poursuivi son rétablissement et les hausses de taux d'intérêt ont soutenu la marge brute.

Le conseil d'administration du groupe logistique Kühne+Nagel a nommé Marc Pfeffer au poste de responsable juridique. Celui-ci rejoindra la direction générale du groupe en janvier 2023, a indiqué l'entreprise de Schindellegi.

Le géant ophtalmique Alcon a finalisé sa reprise de l'américain Aerie Pharmaceuticals, pour quelque 930 millions de dollars, dette comprise. L'ancienne filiale de Novartis a financé la transaction qui met fin à ses projets d'expansion dans le secteur des médicaments ophtalmiques via l'emprunt.

Le poids lourd Novartis (+0,7%) a soutenu l'indice. Nestlé (+0,1%) a suivi l'indice alors que Roche (-0,9%) l'a freiné.

Swiss Re (+0,1%) n'a pas trop souffert après que Société Générale a abaissé sa recommandation à "hold" de "buy" et réduit l'objectif de cours. L'analyste a expliqué sa décision par une plus grande prudence quant aux réserves du réassureur zurichois. Barclays a pour sa part augmenté l'objectif de cours et confirmé "equal weight".

La volatile AMS Osram et Credit Suisse (chacun -2,5%) se partagent la lanterne rouge, Lonza (-1,4%) et Swiscom (-1,2%). Credit Suisse a réduit l'objectif de cours de l'action AMS Osram et confirmé "neutral". Après les chiffres trimestriels, l'analyste a adapté ses prévisions en réduisant ses estimations de chiffre d'affaires pour 2022-2025 de 1% à 6% et ses hypothèses de BPA de 17% à 36%. Compte tenu de l'incertitude macroéconomique persistante, du niveau élevé d'endettement et du manque de visibilité sur la traction des produits à moyen terme, il ne voit qu'une marge de manœuvre limitée pour une réévaluation.

L'action de la banque aux deux voiles est repassée sous la barre des 4 francs suisses, à 3,856 francs suisses. UBS (-0,4%) fait aussi partie de perdants du jour.

Sur le marché élargi, U-blox (-1,4%) a confirmé ses objectifs pour l'année en cours à l'occasion de sa journée des investisseurs. Le groupe zurichois a également fait état d'un carnet de commande à un niveau "record".

Le spécialiste genevois de la santé féminine et reproductive Obseva (+34,1% à 21 centimes) a cédé la licence sur l'ebopiprant à la biotech californienne Xoma pour jusqu'à 113 millions de dollars. L'entreprise s'attend à ce que le produit de la vente "résolve sa situation actuelle de surendettement", permettant à la société de retirer la procédure de sursis concordataire devant les tribunaux suisses.

