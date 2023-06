Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé de peu dans le vert mardi. Après avoir oscillé autour de l'équilibre durant la matinée et jusqu'en début d'après-midi, le SMI s'est installé dans le rouge, se rapprochant à moins de 20 points de la barre des 11'100 à son plus bas du jour avant de remonter et de terminer quasi à l'équilibre. Les investisseurs ont notamment dû digérer les déclarations de la patronne de la Banque centrale européenne (BCE).

"Sauf changement important dans nos perspectives, nous poursuivrons le relèvement des taux en juillet", a déclaré Christine Lagarde, à l'occasion d'un forum de la BCE au Portugal. "Dans un futur proche, il est improbable que la banque centrale soit en mesure d'affirmer avec certitude que les taux ont atteint leur point haut", a-t-elle ajouté.

"Nous nous attendons à ce que cet événement crée une volatilité durable sur le marché dans les prochains jours, alors que d'autres décideurs politiques comme Jerome Powell (Fed), Andrew Bailey (BoE) et Kazuo Ueda (BoJ) vont s'exprimer plus tard cette semaine, façonnant probablement le sentiment du marché pour les semaines à venir", a commenté Pierre Veyret d'ActivTrades.

A New York, Wall Street gagnait prudemment un peu de terrain en matinée.

Peu avant l'ouverture, le département du Commerce a publié l'état des commandes de biens durables qui ont poursuivi leur hausse au-delà des attentes en mai, pour le troisième mois consécutif, notamment grâce aux équipements de transport. Elles ont progressé de 1,7% et de 0,6% sans le secteur des transports.

Au Canada, l'inflation a ralenti en mai se repliant à 3,4% sur un an contre 4,4% en avril sur fond d'accalmie des prix de l'énergie même si ceux des denrées alimentaires restaient en forte progression. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,4% en mai, contre 0,7% en avril.

"Tous les yeux sont tournés vers l'indice CPI canadien car cela nous dit ce que pense la Banque centrale du Canada", ont souligné les analystes de HFE alors que la Banque centrale canadienne est souvent la première des grandes institutions monétaires occidentales à initier un mouvement en matière de politique monétaire.

Le SMI a terminé sur un gain minime de 0,01% à 11'142,65 points, avec un plus haut à 11'184,96 en phase d'ouverture et un plus bas à 11'113,00 en milieu d'après-midi. Le SLI a gagné plus nettement 0,16% à 1741,13 points et le SPI a grignoté 0,01% à 14'659,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

Le bon Schindler (+3,3%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par Logitech (+2,6%) et Swiss Re (+1,6%).

Des membres du conseil d'administration et/ou de la direction du fabricant d'ascenseurs continuent d'acheter des titres en grandes quantités. La veille, un membre non-exécutif de l'organe de surveillance a racheté pour un total de 11,93 millions de francs suisses de titres. En outre, Jefferies a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste voit notamment un potentiel de croissance des bénéfices plus fort que pour le concurrent Kone.

Dans la première partie du tableau, le chimiste de la construction Sika (+1,1%) a ouvert un nouveau site de production à Kharagpur, dans l'est de l'Inde, pour fabriquer notamment du mortier et des adjuvants pour le béton.

Le patron d'UBS (+0,1%) Sergio Ermotti a déclaré à propos de la fusion avec Credit Suisse que la Suisse peut être fière de ne pas avoir eu à recourir à des banques étrangères dans cette opération de sauvetage. Morgan Stanley a repris la couverture de la banque aux trois clés avec la recommandation "equal weight" et un objectif de cours à 21 francs suisses.

Straumann (-1,4%) a fini lanterne rouge, derrière Lonza (-1,2%) et AMS Osram et Givaudan (chacun -1,1%).

Les poids lourds Roche (-0,9%), Novartis (-0,2%) et Nestlé (-0,1%) ont pesé plus ou moins fortement sur l'indice.

Roche a reçu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) le feu vert pour commercialiser aux Etats-Unis des tests du liquide céphalo-rachidien afin de contribuer au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Ceux-ci doivent également faciliter la prise de décision thérapeutique.

Sur le marché élargi, l'assureur Helvetia (-0,7%) est passé à de nouvelles normes comptables - IFRS 17/9 - pour la présentation de ses comptes financiers. Le profit net de 2022 ressort désormais à 480,2 millions, en recul de 22%, contre 614 millions auparavant.

Les actionnaires de Leclanché (-2,0%) ont validé lundi la transformation de la dette du fabricant de batteries en actions.

Entre novembre 2022 et fin avril 2023, Titlis Bergbahnen (+3,9%) a enregistré une hausse d'un quart de ses recettes à 35,5 millions de francs suisses. La direction est optimiste pour la suite de l'année. Elle constate un rétablissement au niveau de la clientèle internationale, ainsi qu'un rebond des voyages de groupes et individuels.

