Bourse Zurich: les indices finissent en ordre dispersé

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé jeudi. Le SMI des valeurs vedettes, qui a brièvement franchi la barre symbolique des 11'000 points en début de séance, n'est pas parvenu à maintenir le rythme. Il a rapidement vu fondre ses gains, jusqu'à passer au rouge à l'ouverture de Wall Street et inscrire son plus bas du jour peu après 16h00 et finir à peine au-dessus.

A New York, Wall Street évoluait légèrement dans le vert en matinée, au lendemain de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis Joe Biden. "La Bourse américaine fait une pause en début de séance après la hausse d'hier qui a permis de franchir des records, une nouvelle page politique s'étant tournée avec l'investiture de Joe Biden comme 46e président des Etats-Unis", ont commenté les experts de Charles Schwab.

Sous nos latitudes, la Banque centrale européenne (BCE) a, comme attendu, confirmé ses mesures de soutien monétaire à l'économie avant de livrer son analyse des risques que font peser la poursuite des restrictions contre le Covid-19 et l'appréciation de l'euro qu'elle surveille attentivement.

Le SMI a terminé en baisse de 0,30% à 10'913,11 points, avec un plus haut à 11'004,44 et un plus bas à 10'908,71 points. Le SLI a grignoté 0,02% à 1726,93 points et le SPI a perdu 0,14% à 13'556,65 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont reculé et 17 avancé.

La volatile AMS (-3,0%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Roche et Alcon (chacun -1,0%).

Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé (chacun -0,5%) ont aussi pesé sur l'indice.

Richemont (-0,5%), qui avait nettement progressé la veille après ses chiffres trimestriels, a aussi perdu quelques plumes. Cinq analystes ont revu leur copie à la lumière de ces données. Quatre ont confirmé leur recommandation d'achat, alors que celui de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a relevé la sienne à "pondérer" de "sous-pondérer.

Concurrent du groupe genevois, le biennois Swatch (+0,1% pour la porteur) devrait publier ses résultats 2020 ces prochains jours.

Les bancaires UBS (-0,4%) et Credit Suisse (-0,1%) ont cédé du terrain, Julius Bär (+1,2%) en a gagné. Le banquier Boris Collardi a écopé d'un blâme de la Finma pour une affaire de blanchiment d'argent qui remonte à la période où il dirigeait Julius Bär.

Logitech (+3,6%) a fini en tête du classement, devant Kühne+Nagel (+2,0%) et le bon Schindler (+1,8%).

Trois analystes ont réagi aux chiffres trimestriels publiés mardi par Logitech. Tous ont relevé l'objectif de cours avec des recommandations entre "neutral" et "buy". L'expert de Credit Suisse a souligné que le fabricant de périphériques informatiques continue de profiter de robustes perspectives de croissance en raison de la pandémie.

Bryan Garnier a entamé la couverture de Givaudan (+1,5% à 3598 francs suisses) à "buy" et objectif de cours 4200 francs suisses. L'analyste a notamment souligné le positionnement dominant du genevois - qui publiera ses résultats annuels dans une semaine - sur le marché attractif des parfums et arômes.

Sur le marché élargi, le grossiste en médicaments et pharmacien en ligne Zur Rose (+8,9%) a enregistré des ventes qui ont dépassé le consensus des analystes et ses propres objectifs pour l'année 2020.

Galenica (-0,5%) a dépassé les attentes, enregistrant un chiffre d'affaires net annuel en progression de 5,4% sur un an à 3,5 milliards de francs suisses.

Autoneum (+3,0%) a subi l'année dernière l'impact de la pandémie de coronavirus qui a mis à mal bon nombre de constructeurs de véhicules. Le chiffre d'affaires du groupe winterthourois a lourdement chuté. Par ailleurs, le patron de Stadler Rail (+1,3%), Peter Spuhler, va abandonner son siège au conseil d'administration du fournisseur de l'industrie automobile, pour se consacrer entièrement à la direction de son entreprise.

Medacta (+1,5%) a vu ses ventes fléchir l'an dernier, conséquence notamment des reports d'interventions de chirurgie orthopédique en lien avec la pandémie de Covid-19.

Le producteur de servomoteurs Belimo (-4,9%) a réalisé un chiffre d'affaires de 661,2 millions de francs suisses en 2020, en chute de 4,5% en comparaison avec 2019.

rp/buc