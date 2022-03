Bourse Zurich: les indices finissent en ordre dispersé

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé jeudi. Le SMI des valeurs vedettes a connu une nouvelle séance en dents de scie, alternant les passages entre rouge et vert, repassant cependant du bon côté de la barre et accentuant un peu ses gains sur la dernière ligne droite, dans le sillage de l'ouverture de Wall Street.

Les principaux indices de la place new-yorkaise gagnaient du terrain en matinée, reprenant leur marche en avant.

"C'est une ouverture défensive après une journée de baisse", a commenté Adam Sarhan, de 50 Park Investments, rappelant que la séance de mercredi avait marqué le premier net repli après une série de hausses entamée le 15 mars.

"Le marché demeure agité, mais a montré des signes de résistance récemment face à l'incertitude sur la guerre en Ukraine et (...) une politique monétaire plus agressive", ont écrit les analystes de Schwab.

En Suisse, la BNS a relevé à 2,1, après 1,0%, ses prévisions d'inflation pour 2022. Pour l'année prochaine, le renchérissement est attendu à 0,9%, contre 0,6% précédemment. La politique monétaire n'a pas bougé d'un pouce.

Le SMI a fini sur un gain de 0,26% à 12'131,45 points, avec un plus haut à 12'147,96 et un plus bas à 12'096,10 points. Le SLI a cédé 0,15% à 1914,23 points et le SPI a gagné 0,23% à 15'470,65 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Le podium du jour se compose de Vifor (+4,5%), Logitech (+4,0% à 70,82 francs suisses) et AMS Osram (+3,2%).

Racheté par l'australien CSL, qui a indiqué la veille détenir 93,99% du capital-actions du saint-gallois à l'issue du délai supplémentaire de son offre, Vifor sera remplacé par VAT (-2,4%) dans le SLI à partir de fin mars.

Logitech a profité d'un début de couverture par Bank of America, qui recommande l'action à l'achat avec un objectif à 98 francs suisses, impliquant un potentiel de hausse de près de 40% pour le titre du groupe valdo-californien.

Les poids lourds Roche (+1,9%), Nestlé (+1,1%) et Novartis (+0,7%) ont soutenu l'indice.

L'autorité sanitaire américaine (FDA) a donné son feu vert à l'anticancéreux Pluvicto, développé par Novartis, dans l'indication contre une certaine forme de cancer de la prostate. Dans la foulée, Vontobel a par ailleurs relevé l'objectif de cours et confirmé "buy".

Partners Group (-4,1%) a fini lanterne rouge, derrière le bon Schindler (-2,5% ou 5,40 francs suisses, hors dividende de 4 francs suisses) et Richemont (-2,1%).

Après les chiffres de mardi, plusieurs analystes ont revu leur copie pour Partners Group, tous réduisant l'objectif de cours avec des recommandations entre "neutral" et "buy".

ABB (-2,0%) n'a pas encore pris de décision sur l'avenir des activités liées aux turbocompresseurs, renommée Accelleron en février dernier.

Credit Suisse (-0,7%) a annoncé l'issue défavorable d'un litige juridique aux Bermudes. Le numéro deux bancaire helvétique a été informé qu'il va perdre un procès contre une filiale locale d'assurances de Credit Suisse pour lequel une somme de plus de 500 millions de dollars serait en jeu, un montant déjà provisionné.

Julius Bär (-0,4%) a aussi reculé, alors qu'UBS (+0,2%) a terminé dans le vert.

Sur le marché élargi, Helvetia (-0,3%) a vu son bénéfice net s'envoler à plus d'un demi-milliard de francs suisses, dopé par l'acquisition de l'espagnol Caser. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 5,50 francs suisses par titre.

Comet (-5,3%) a remporté un litige qui l'opposait aux Etats-Unis à XP Power, condamné à verser 40 millions de dollars au spécialiste fribourgeois des rayons X et radiofréquences.

Zur Rose (-12,7%) a creusé sa perte nette l'année dernière. Les dépenses promotionnelles ont pesé sur la rentabilité de l'apothicaire en ligne, alors que l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne se fait attendre.

Le groupe bernois Meyer Burger (+8,7%), en pleine restructuration pour devenir un producteur de modules solaires, a plongé encore plus profondément dans les chiffres rouges l'année dernière. Le nouvel exercice s'annonce tout aussi délicat, notamment en raison des difficultés logistiques.

La société immobilière Investis (+1,8%) a dévoilé un bénéfice net après revalorisations en hausse de 77% à 200,7 millions de francs suisses. Les actionnaires se verront proposer un dividende stable à 2,50 francs suisses par action.

rp/buc