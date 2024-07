Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note inégale mardi. En Suisse, la journée a été marquée par une série de résultats d'entreprises. Ailleurs dans le monde, la vice-présidente Kamala Harris a lancé sa campagne pour la candidature du camp démocrate à la présidentielle de novembre.

A New York, Wall Street évoluait en hausse en matinée, digérant une série de résultats mitigés qui offrent une image contrastée de l'économie américaine.

La place new-yorkaise a reçu un déluge de publications, avant l'ouverture, dont elle essayait de tirer le bilan en début de séance. "Le tableau est contrasté", a estimé Quincy Krosby, de LPL Financial. "Quand l'économie ralentit, il ne peut être que mitigé."

Sur le front politique, "le retrait de Joe Biden a certes levé quelques incertitudes" dans la course à la Maison Blanche, mais le rôle de favori de Donald Trump ne devrait pas changer de sitôt, croit savoir CMC Markets, alors que le "chaos est trop grand au sein du parti démocrate".

"Alors que nous entrons dans les derniers mois de l'administration Biden, les investisseurs doivent vraiment se préparer aux 100 premiers jours de la prochaine présidence", souligne Mark Haefele, chef des investissement de la gestion de fortune mondiale d'UBS, pour être "capables d'absorber les risques liés aux élections".

Le SMI a terminé en repli de 0,15% à 12'278,82 points, avec un plus bas à 12'244,62 et un plus haut à 12'344,38. Le SLI a grignoté 0,03% à 1981,20 points et le SPI perdu 0,15% à 16'301,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibrent.

Givaudan (-3,9%), le bon Roche (-2,4%) et la porteur Roche (-2,2%) ont reculé le plus fortement.

Le fabricant genevois d'arômes et parfums Givaudan a enregistré des recettes en nette hausse au premier semestre, tirées par sa division Parfums. Pour accroître la profitabilité de son unité Goût, moins performante, il entend continuer de réduire les coûts de production.

Nestlé (-0,3%) et Novartis (-0,2%) ont freiné l'indice.

Egalement dans le rouge, le fabricant de périphériques informatiques Logitech (-1,1%) a affiché une solide performance financière sur les trois premiers mois de son exercice décalé, lui permettant de tourner la page, du moins provisoirement, du litige judiciaire avec son cofondateur Daniel Borel. Le marché a applaudi les chiffres du fabricant vaudois de périphériques informatiques et le relèvement des perspectives par la direction.

Le chocolatier premium Lindt & Sprüngli (bon -0,6%) a poursuivi sa croissance au 1er semestre. Etoffant ses revenus, à la faveur aussi de hausses de prix, le chocolatier zurichois a dégagé un bénéfice net de 218 millions de francs suisses, supérieur aux 205 millions affichés à fin juin 2023. Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont confirmées.

Côté gagnants, Kühne+Nagel (+1,9%) précède Lonza et ABB (chacun +1,6%I) et Partners Group (+1,4%) sur le podium du jour.

Plombés par des effets de change négatifs et des coûts de restructuration, les résultats au premier semestre du géant de la logistique de Schindellegi s'inscrivent en net recul. Le groupe s'attend toutefois à une augmentation des bénéfices dans le fret maritime au cours du second semestre.

La banque zurichoise Julius Bär (+1,0%) a enfin trouvé son nouveau directeur général, recruté chez Goldman Sachs. Le Suisse Stefan Bollinger, encore peu connu sur la place financière helvétique, prendra ses fonctions au plus tard début février 2025. Il aura pour mission de tourner la page de l'affaire Signa, qui a mis à mal la réputation et les finances du gestionnaire de fortune zurichois.

L'autre bancaire, UBS (+0,3%) a annoncé la cession de Credit Suisse Insurance Linked Strategies (CSILS) pour un montant non divulgué. L'équipe de direction de cette filiale de l'ex-numéro deux bancaire helvétique, spécialisée dans la gestion d'actifs, reprend l'entier des parts.

Sur le marché élargi, l'industriel uranais Dätwyler (-2,3%) a pâti au premier semestre d'une faible demande sur ses principaux marchés, ce qui a conduit à un repli des recettes. La rentabilité, tant opérationnelle que nette, a néanmoins pu être améliorée de manière significative.

La Banque cantonale du Valais (inchangé) a bouclé le premier semestre 2024 sur des résultats en progression comparé à la même période de l'an dernier. Elle table sur une performance annuelle en ligne avec le record de l'an dernier.

rp/ib