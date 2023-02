Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Après s'être redressé en milieu de journée, le SMI des valeurs vedettes est repassé au rouge, accentuant ses pertes en fin de séance. Les investisseurs ont digéré une salve de résultats d'entreprises, dont ceux de Credit Suisse, Swisscom et Zurich pour les "blue chips".

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, portée par les réactions des investisseurs au lendemain des chiffres et de la restructuration de Disney.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 196'000 (+13'000), une première depuis un mois et demi. Elles restent cependant à des niveaux historiquement bas.

"Certains secteurs commencent à sentir l'effet des taux d'intérêts plus élevés et d'un ralentissement de la consommation, nommément les firmes technologiques et de logistiques", a commenté Matthew Martin d'Oxfordeconomics.

Le SMI a terminé en baisse de 0,52% à 11'217,73 points, avec un plus bas à 11'215,72 et un plus haut à 11'336,22 points. Le SLI a cédé 0,47% à 1772,89 points et le SPI 0,39% à 14'466,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 12 ont reculé, 17 ont progressé et Partners Group a fini à l'équilibre.

Credit Suisse (-14,7% à 2,773 francs suisses, nouveau plus bas de l'année à 2,708 francs suisses) a hérité de la lanterne rouge, loin derrière Sonova (-3,5%) et Zurich Insurance (-2,7%).

La banque aux deux voiles a essuyé une perte de 7,29 milliards de francs suisses l'an dernier. Les actionnaires devront se contenter d'un dividende de 5 centimes, après 10 centimes un an plus tôt.

Les deux autres bancaires, UBS (+1,0%) et Julius Bär (+0,6%) ont gagné du terrain.

Zurich Insurance a dopé sa rentabilité opérationnelle en 2022. La débandade des marchés financiers a cependant affecté le bénéfice net, en recul de 11,5% à 4,6 milliards de dollars. Les actionnaires se verront proposer un dividende de 24 francs suisses par action, contre 22 francs suisses l'année précédente.

Les poids lourds Nestlé (-1,3%), Roche (-0,8%) et Novartis (-0,3%) ont tous fini en territoire négatif.

Roche a annoncé le renforcement de son partenariat avec son homologue américain Janssen dans le domaine de la médecine de précision avec de multiples technologies de diagnostic compagnon.

Dans le camp du vert, Swisscom (+3,4%) a survolé les débats, suivi par Kühne+Nagel (+2,9%) et Richemont (+1,9%).

Le géant bleu a enregistré un bénéfice net en repli en 2022 en raison d'effets non récurrents. La feuille de route pour l'année en cours, publiée sous l'égide du nouveau directeur général (CEO) Christoph Aeschlimann, dépasse quant à elle les attentes du marché.

Un changement se prépare à la tête du fabricant saint-gallois de pompes à vide VAT Group (+0,7%). Le directeur général (CEO) Mike Allison va quitter son poste à la fin de l'année. Le successeur doit encore être nommé.

Sur le marché élargi, la Banque cantonale vaudoise (-7,3%) a vu ses recettes d'exploitation croître en 2022, grâce à la forte progression du résultat du négoce. Le conseil d'administration proposera de verser un dividende de 3,80 francs suisses par action, contre 3,70 francs suisses au titre de 2021.

Le groupe industriel uranais Dätwyler (-3,4%) a affiché des ventes en hausse l'année dernière, mais la rentabilité s'est retrouvée sous pression en raison de la flambée des coûts et le dividende sera réduit à 3,20 francs suisses par action au porteur et 0,64 franc par nominative, contre respectivement 4,20 francs suisses et 0,84 franc au titre de 2021.

Leonteq (-3,1%) a bouclé l'année 2022 sur un bénéfice net stable et va proposer à ses actionnaires un dividende relevé d'un tiers ainsi qu'un programme de rachat d'actions. Les perspectives pour l'exercice en cours en revanche s'annoncent compliquées sur le plan opérationnel.

Le groupe immobilier SPS (+0,1%) a bouclé 2022 sur un bénéfice net en forte baisse à 404,4 millions de francs suisses (-19%), en raison notamment de la diminution de l'effet des revalorisations. Ses actionnaires ne s'en verront pas moins proposer un dividende de 3,40 (3,35) francs suisses par action.

Le facilitateur de distribution DKSH (+0,9%) a inscrit des résultats conformes aux projections en 2022. Le groupe relève son dividende à 2,15 francs suisses et se montre optimiste pour 2023.

rp/buc