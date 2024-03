Zurich (awp) - La Bourse suisse a mis un terme à sa série positive de début de semaine et terminé dans le rouge jeudi. Plombé par Roche, dont les titres étaient traités hors dividende, le SMI est repassé sous la barre des 11'700 points à son plus bas du jour. Swiss Life a également souffert, après ses résultats annuels.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée après une ouverture positive. Les investisseurs s'inquiétaient après un nouveau signe d'une inflation plus soutenue que prévu.

L'indice des prix de gros a continué à grimper aux Etats-Unis en février, tiré par les prix de l'essence à la pompe, suivant la courbe des prix côté consommateurs qui a rebondi elle aussi.

L'indice "a surpris à la hausse en février avec cette accélération des prix des biens. Pour la Réserve fédérale (Fed), cela conforte l'idée de patienter sur l'orientation monétaire à venir", a jugé Rubeela Farroqi, économiste pour HFE. La Fed se réunit la semaine prochaine, mais aucune baisse des taux n'est escomptée par le marché.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation a connu une légère hausse en février (+0,1% sur un mois), qui s'explique par l'augmentation des prix des hydrocarbures et des produits pétroliers, alors que les prix des produits chimiques ont diminué.

Le SMI a terminé en recul de 0,59% à 11'720,70 points, avec un plus bas à 11'688,35 et un plus haut à 11'779,76. Le SLI a abandonné 0,41% à 1922,65 points et le SPI 0,12% à 15'373,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 9 avancé.

Swiss Life (-5,3%) a terminé lanterne rouge. L'assureur-vie zurichois a vu ses recettes de primes brutes s'étoffer de 3% à 19,8 milliards de francs suisses, alors que le résultat d'exploitation ajusté a grimpé de 1% à 1,5 milliard. Le géant helvétique de la prévoyance proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 33 francs suisses par action, après 30 francs suisses au titre de 2022.

La porteur Roche (-3,7% ou 9,40 francs suisses) et le bon de jouissance Roche (-3,6% ou 8,60 francs suisses) ont pesé sur l'indice. Les deux titres du géant bâlois étaient traités ce jour hors dividende de 9,60 francs suisses.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,4%) et Nestlé (-0,4%) n'ont pas échappé à la tendance.

A l'autre extrémité du classement, le podium du jour se compose de Lonza (+2,6%), Logitech (+1,7%) et Sonova (+1,6%).

L'action du spécialiste valdo-californien des périphériques informatiques a profité d'une étude de Berenberg, qui a entamé la couverture avec une recommandation d'achat ("buy") et un objectif de cours à 98 francs suisses. Le groupe est leader mondial dans différentes catégories et il s'attend à des ventes bientôt en hausse, après une phase de normalisation post-Covid 19. L'expert envisage toujours un retour aux taux de croissance historiques de 8 à 10%, dont les moteurs seraient le besoin de remplacement des produits achetés pendant la pandémie et les marchés grandissants des jeux informatiques et des vidéoconférences.

Sur le marché élargi, Implenia (+0,2%) a décroché un contrat de plus de 100 millions d'euros bruts pour un tronçon d'autoroute à Brême, dans le nord-ouest de l'Allemagne.

Le producteur de cellules et panneaux photovoltaïques Meyer Burger (-14,6%) a creusé fortement ses pertes l'année dernière, marquée par des "distorsions de marché" causées par la concurrence chinoise. L'entreprise, qui va bientôt fermer une usine en Allemagne, indique qu'un actionnaire et un client comptent participer à une augmentation de capital.

Le groupe immobilier Swiss Prime Site (+0,8%) s'est porté acquéreur des activités de gestion d'actifs de son homologue zougois Fundamenta Group, doté d'un volume d'affaires de 4,2 milliards de francs suisses. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Swissquote (-2,8%) a dévoilé des résultats en progression au cours de son exercice 2023. Les actionnaires se verront offrir un dividende en hausse à 4,30 francs suisses par titre contre 2,20 francs suisses un an plus tôt.

L'aciériste lucernois Swiss Steel (-3,30%) a vu son chiffre d'affaires chuter de 20%, à 3,24 milliards d'euros (3,11 milliards de francs suisses) pour l'exercice 2023. Pour assurer sa pérennité, l'entreprise prévoit une augmentation de capital de 300 millions d'euros.

TX Group (+0,4%) a annoncé jeudi nouvelle phase de transformation de l'entreprise. La mue passera notamment par la disparition des conseils d'administration dédiés des unités publicitaire Goldbach, ainsi que médiatiques Tamedia et 20 Minuten.

