Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Après avoir débuté la séance dans le vert et inscrit son plus haut du jour un peu au-dessus des 11'300 points, le SMI a reperdu son élan, tendant à accentuer ses pertes après l'inflation américaine, terminant tout près de son plus bas du jour.

A New York, Wall Street reculait en matinée, digérant sans trop de mal l'annonce d'un rebond de l'inflation, les opérateurs restant convaincus que la hausse des prix va continuer à se modérer à moyen terme.

L'indice CPI des prix a montré un sursaut de l'inflation en décembre, à 0,3% sur un mois, contre 0,1% seulement en novembre. Le chiffre a surpris les économistes, qui tablaient sur 0,2%. Sur un an, les prix ont progressé de 3,4%, soit plus que les 3,2% attendus.

"Ces données vont conforter la Fed dans l'idée que la politique monétaire doit rester ferme pour quelque temps encore", a commenté, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

"Ces chiffres ne sont pas suffisants pour changer les anticipations d'une Fed qui commence à baisser ses taux au premier semestre ou pour effrayer les investisseurs", a réagi pour sa part Dan North, d'Allianz Trade Americas.

Le SMI a terminé en recul de 0,90% à 11'153,62 points, avec un plus bas à 11'151,08 et un plus haut à 11'309,94 points. Le SLI a cédé 0,68% à 1762,80 points et le SPI 0,80% à 14'535,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, le peloton des gagnants s'est réduit à sept, alors que le camp des perdants a gonflé à 23.

SGS (+2,3%), Lonza (+1,4%) et Kühne+Nagel (+1,3%) constituent le podium du jour.

Société Générale a relevé de deux crans sa recommandation pour la multinationale genevoise à "buy", contre "sell" précédemment, avec un objectif de cours à 86 francs suisses, après 70 francs suisses. L'analyste table sur la fin du cycle d'affaiblissement des marges.

Dans le camp des perdants, UBS et Richemont (-1,7% chacun) se partagent la lanterne rouge, derrière Nestlé (-1,6%), Sika et Partners Group (chacun -1,5%).

Richemont a perdu du terrain après que Goldman Sachs et Bank of America ont abaissé l'objectif de cours, le premier confirmant "buy" et le second "neutral".

La porteur Swatch (-0,6%) a quanat à elle été rétrogradée à "neutral" de "buy" par ces deux mêmes banques qui ont toutes deux également abaissé l'objectif de cours.

Bank of America a légèrement réduit l'objectif de cours de l'action du colosse veveysan à 126 (127) francs suisses, tout en confirmant sa recommandation d'achat (buy). L'exercice en cours devrait s'avérer globalement attractif selon l'analyste qui prévoit que la division Health Science évolue positivement en 2024 et 2025, tant en termes de chiffre d'affaires que de marges. L'experte classe Nestlé parmi les meilleurs choix du secteur.

Au lendemain des premiers chiffres du chimiste de la construction zougois, plusieurs analystes ont réagi avec des réductions d'objectifs de pours pour la majorité, Berenberg faisant exception avec un relèvement. Les recommandations oscillent entre "neutral" et "buy".

VAT Group (-0,2%) s'est redressé au dernier partiel 2023, grâce à la reprise sur le marché des semi-conducteurs. Le carnet de commandes est toutefois presque moitié moins fourni qu'un an plus tôt.

ABB (-0,2%) a acquis l'intégralité de Sevensense, émanation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dévolue à la navigation de robots assistée par intelligence artificielle.

Sur le marché élargi, le spécialiste des systèmes de fixation Bossard (+0,7%) a fait état d'un recul de son chiffre d'affaires l'an dernier, pénalisé par la force du franc.

La banque en ligne Swissquote (+1,7%) a étoffé ses revenus et son bénéfice avant impôts l'an dernier, selon des chiffres préliminaires.

Barry Callebaut (-3,3%) a souffert d'une dégradation de deux crans à "sell", contre "buy" précédemment, par UBS, qui a sabré l'objectif de cours à 1180 de 1900 francs suisses. La banque aux trois clés s'inquiète de la hausse du prix des fèves de cacao, ainsi que des coûts de refinancement plus élevés et des effets de change négatifs.

Komax (-11,0%) a fortement chuté, dans la foulée de son coup de rabot sur ses anticipations quant à l'exercice 2023, en raison d'une détérioration de la marche des affaires en fin d'année dernière.

