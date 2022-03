Bourse Zurich: les indices finissent en rouge une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Le SMI a évolué en dents de scie dans le vert jusqu'en milieu d'après-midi, avant de voir son élan se couper dans le sillage de Wall Street et de terminer sous la barre des 12'200 points.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée. Les investisseurs reprenaient leur souffle après deux semaines de gains pratiquement ininterrompus, partagés entre indicateurs économiques décevants et baisse du prix du pétrole.

"C'est la fin du mois, la fin du trimestre, et nous venons de connaître un fort mouvement ces deux dernières semaines", a commenté Adam Sarhan, fondateur et directeur général de 50 Park Investments. "Donc, pour l'instant, il semble que le marché digère. C'est parfaitement normal et même sain."

Sur le front macro-économique, en Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé de 13,3% en termes nominaux sur un an, ou de 12,8% en termes réels ajustés des effets calendaires en février. Cette hausse fait suite à une croissance de 5,1% en janvier dernier et de 1,8% en décembre.

Le SMI a terminé en recul de 0,67% à 12'161,53 points, son plus bas du jour, après un plus haut à 12'300,67. Le SLI a cédé 0,78% 1924,33 points et le SPI 0,76% à 15'538,57 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé, 5 avancé et Givaudan a fini stable.

Le podium du jour se compose de Sonova (+1,2%), Partners Group (+1,0%) et UBS (+0,7% à 18,145 francs suisses). Sika (+0,6%) et Lonza (+0,3%) sont les autres gagnants.

Citigroup a relevé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "neutral".

Goldman Sachs a repris sa couverture de l'action UBS avec une recommandation "buy" et objectif de cours à 27,90 francs suisses. Alors que la hausse des taux d'intérêt a été bénéfique pour le secteur, les problèmes de croissance, de crédit et de coûts ont refait surface, a commenté l'analyste. La banque aux trois clés est en mesure de profiter de la croissance de la fortune aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que du segment des particuliers très fortunés (UHNW) dans le monde entier.

Julius Bär (-1,1%) et Credit Suisse (-2,5%) ont cédé du terrain.

Credit Suisse proposera la décharge à ses instances dirigeantes pour les exercices 2020 et 2021, à l'exception toutefois de l'affaire des fonds Greensill. La banque recommande également de rejeter la demande de la fondation Ethos d'un contrôle spécial dans cette affaire et dans la fuite de données "Suisse Secrets".

Julius Bär a été condamné mi-mars à Paris à une amende de 5 millions d'euros pour blanchiment aggravé en 2008, dans le cadre d'une affaire de fraude à la taxe carbone baptisée "Crépuscule", a-t-on appris de source judiciaire.

Les poids lourds Nestlé (-0,3%), Novartis (-0,5%) et Roche (-1,2%) ont tous perdu du terrain.

Novartis a décroché auprès de la Commission européenne l'homologation du Beovu dans l'indication contre l'oedème maculaire diabétique (OMD).

A l'autre bout du classement, Temenos (-6,4%) a fini lanterne rouge après un abaissement d'objectif de cours par Credit Suisse. SGS (-4,7% ou 128 francs suisses, hors dividende de 80 francs suisses) et Logitech (-2,7%) complètent le trio des plus gros perdants.

Sur le marché élargi, les industriels Poenina (+2,4%) et Burkhalter (+4,8%) vont fusionner pour donner naissance à un groupe pesant près d'un milliard de francs suisses de recettes.

Le grossiste et détaillant en médicaments Galenica (+0,8%) a acquis auprès de Medicall, prestataire d'assistance médicale, une moitié des parts dans la filiale zurichoise Emeda.

La société de participations Aevis Victoria (-5,2%) a retrouvé les chiffres noirs l'année dernière. Les actionnaires se voient proposer un dividende après deux années de disette.

Relief Therapeutics (-4,3%) a généré davantage de recettes en 2021, mais a creusé sa perte annuelle.

Stadler (-1,2%) a décroché une commande d'un montant non précisé pour 19 trains-trams Citylink destinées à la ville allemande de Chemnitz, avec une option pour 27 rames supplémentaires.

Emmi (-0,9%) aura dès janvier prochain une nouvelle directrice générale en la personne de Ricarda Demarmels, l'actuelle cheffe des finances du transformateur laitier.

Ems-Chemie (-0,1%) a suspendu la production sur ses deux sites russes, où la demande s'est effondrée en raison de l'éclatement de la guerre en Ukraine.

rp/ck