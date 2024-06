Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive. Après une ouverture négative, le SMI s'est envolé jusqu'à un plus haut du jour au-dessus des 12'100 points juste après les annonces de la BNS, avant de reperdre petit à petit du terrain et de repasser un moment au rouge dans l'après-midi, avant de remonter dans le sillage de Wall Street pour terminer au-dessus des 12'100 points, presque au plus haut du jour.

La Banque nationale suisse (BNS) a procédé à un second abaissement en autant d'échéances de son taux directeur, de 25 points de base à nouveau, pour le porter à 1,25%. L'institut d'émission a motivé sa décision par un nouveau relâchement de la pression inflationniste en glissement trimestriel.

Le président de la direction générale Thomas Jordan a reconnu que la récente appréciation de la monnaie helvétique, attribuée essentiellement aux incertitudes politiques sur le Vieux continent, venait perturber la lisibilité des perspectives en matière de renchérissement.

A New York, Wall Street continuait sa course aux records et pointait dans le vert en matinée.

Au chapitre macroéconomique, après trois mois de hausse, les exportations suisses ont fléchi en mai, tout en restant à des niveaux élevés. Les importations ont également accusé le coup, de manière encore plus marquée. La tendance négative s'explique par les reculs dans la chimie, la pharma et les principales régions économiques. Les exportations ont reculé de 1,6% à 22,81 milliards en termes nominaux et les importations ont baissé de 1,6% à 18,68 milliards. La balance commerciale affiche un excédent de 4,13 milliards de francs suisses.

Les exportations horlogères non ajustées ont essuyé une baisse en mai, après une courte hausse en avril. Elles ont diminué de 2,2% par rapport à la même période l'an dernier, pour une valeur de 2,3 milliards de francs suisses, selon les dernières statistiques de la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

Le SMI a terminé en hausse de 0,56% à 12'128,16 points, avec un plus haut à 12'129,63 et un plus bas à 12'032,25, le tout durant la première heure de transactions. Le SLI a gagné 0,68% à 1962,98 points et le SPI 0,62% à 16'118,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé, 4 reculé et la porteur Roche a fini inchangée.

Les poids lourds Nestlé (+0,3%), Roche (bon +0,1%) et Novartis (+0,4%) ont longtemps pesé sur l'indice avant de redresser la barre.

Roche lance sur les marchés reconnaissant le label CE de certification européenne un nouveau test de dépistage de l'ensemble des types de lymphomes à cellules B. Ces pathologies représentent 85% des lymphomes non-hodgkiniens.

Novartis a entamé le processus de décotation de son modeste homologue et partenaire allemand Morphosys, rachetée en février pour 68 euros par titre ou 2,7 milliards d'euros au total, avec le dépôt outre-Rhin d'une requête de retrait obligatoire.

Le podium du jour se compose de SGS (+2,3%), Partners Group (+2,1%) et SIG Group (+2,0%).

Aux bancaires, UBS (+1,1%) "satisfait déjà, au niveau du groupe, aux exigences futures que la banque anticipe en matière de fonds propres selon la réglementation too big to fail (TBTF)", selon le rapport de stabilité financière de la BNS.

Julius Bär (+1,4%) fait aussi partie des gagnants du jour.

ABB (+0,8% à 51,24 francs suisses) n'a pas souffert d'une rétrogradation à "neutral" de "buy" par Citigroup, qui a confirmé l'objectif de cours de 51 francs suisses. L'analyste estime que le deuxième trimestre n'a pas connu de changement de tendance important. L'amélioration du marché de l'automatisation en Chine s'est poursuivie, mais ne s'est pas accélérée. Dans le domaine des centres de calcul, l'expert s'attend toujours à une croissance à deux chiffres.

Dans le camp des perdants, Swatch (-1,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Kühne+Nagel (-1,0%) et Richemont (-0,9%). Les valeurs du luxe ont souffert du repli des exportations horlogères en mai. Logitech (-0,02%) a fini quasi à l'équilibre.

Sur le marché élargi, le laboratoire Basilea (-0,5%) poursuit son désengagement de l'oncologie avec un accord de cession de la lisavanbuline (BAL101553) à l'organisation américaine à but non lucratif Glioblastoma Foundation.

L'industriel zurichois Klingelnberg (+3,6%) a profité d'entrées de commandes vigoureuses lors de son exercice décalé 2023/24, clos à fin mars. Cette demande solide n'a pas empêché un léger recul du chiffre d'affaires. Le dividende est proposé à la hausse.

La société israélienne cotée à la Bourse suisse SHL Telemedicine (+1,8%) a terminé en hausse. Le négoce de l'action avait un temps été suspendu en raison de négociations avec Discount Capital pour une cession de ses activités en Israël.

Le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey (+5,0%) et sa filiale Sealsq ont convenu de créer une coentreprise avec l'espagnol Odin Solutions et le brésilien Tprotege. Basée dans la région de Murcie, la nouvelle société nommée Quantix Edge Security fonctionnera comme un centre de personnalisation de semi-conducteurs.

rp/cw