Bourse Zurich: les indices finissent nettement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a gagné du terrain jeudi. Le SMI s'est approché à une vingtaine de points de la barre symbolique des 12'000 points en fin de matinée. Il a par la suite perdu un peu de son élan, pour en regagner dans le sillage de Wall Street.

Comme prévu, aucune surprise n'est venue du côté de la Banque nationale suisse, qui a maintenu son taux directeur à -0,75% et jugé le franc toujours surévalué. La BNS a revu en outre à la baisse sa projection de croissance pour l'exercice en cours, autour de 3% contre environ 3,5%, en raison d'une "dynamique (...) moins marquée" de certains secteurs. L'institut a aussi relevé ses prévisions d'inflation à 0,5% en 2021 et 0,7% en 2022.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs gardaient confiance dans la résolution de la crise traversée par le chinois Evergrande et après avoir bien digéré les annonces de la Réserve fédérale américaine la veille.

Les annonces de la Fed ont été globalement accueillies avec sérénité par les investisseurs, même si le ton général était plus orienté vers un resserrement monétaire que lors des dernières réunions. "L'impression initiale du marché quant à cette évolution imminente (de la politique monétaire) est que cela lui convient", a commenté Patrick O'Hare.

A court terme, la Fed demeure exceptionnellement accommodante, a rappelé Karl Haeling.

La Banque d'Angleterre (BoE) a pour sa part maintenu sa politique monétaire inchangée mais a encore relevé ses prévisions d'inflation, à "légèrement" plus de 4% avant la fin de l'année, notamment en raison de l'envol des prix de l'énergie. La BoE tablait jusqu'à présent sur une inflation de 4% au dernier trimestre de l'année, bien au-delà de son objectif de 2%.

Le SMI a fini sur un gain de 0,85% à 11'938,62 points, avec un plus haut à 11'978,42 et un plus bas à 11'905,00. Le SLI a progressé de 0,94% à 1962,22 points et le SPI avancé de 0,82% à 15'495,27 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Adecco (-1,1%), Temenos (-1,0%), Geberit (-0,3%) et Vifor (-0,04%) sont les seuls perdants, sans information spécifique.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+3,6%), Richemont (+3,4%) et Logitech (+2,6%), seules valeurs à avoir gagné plus de 2% avec Straumann (+2,1%).

La porteur Swatch (+1,2%) suit son concurrent genevois d'un peu plus loin.

Aux bancaires, la division Asset Management de Credit Suisse (+1,9%) a indiqué la veille que les investissements des fonds d'emprunts dans le géant immobilier chinois en crise Evergrande étaient très limités.

UBS (+1,3%) sera fixée lundi sur le sort réservé par la justice française à son appel du jugement qui l'avait condamnée à un total de 4,5 milliards d'euros d'amende et de dommages et intérêts. Les observateurs s'attendent à ce que cela ne soit qu'une nouvelle étape et que l'affaire soit portée en Cour de cassation.

Julius Bär (+1,5%) a aussi fini dans le groupe de tête.

Les poids lourds Novartis (+0,9%), Roche (+0,8%) ont suivi l'indice. Nestlé (+0,2%) a sous-performé.

Sur le front des nouvelles d'entreprises, Lonza (+0,3%) a décroché auprès du jeune laboratoire danois Allarity Therapeutics un contrat de développement et de production pour l'anticancéreux expérimental dovitinib. Stifel a par ailleurs relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste pense que les objectifs de l'entreprise pour 2023 seront prolongés à 2025 lors de la prochaine journée des investisseurs, en raison du niveau élevé des investissements prévus.

Sur le marché élargi, Santhera (-0,5%) a finalisé l'augmentation de capital initialement approuvée mi-juin par les actionnaires. L'opération a permis de relever son capital-actions à 46,5 millions de francs suisses. La société de Pratteln va par ailleurs présenter des données sur son médicament vamorolone dans le cadre du congrès de la Société musculaire mondiale (WMS) qui se tient jusqu'à vendredi et de la Société américaine des os et de la recherche minérale (ASBMR) qui se déroule début octobre.

Bachem (+2,6%) a annoncé une augmentation de capital, qui servira notamment à la construction d'un nouveau site de production en Suisse. A cet effet, une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 15 octobre, au cours de laquelle sera soumise au vote la création d'un million de nouvelles actions, représentant 7% du total actuel.

La filiale dédiée à la gestion d'actifs de Swiss Prime Site (+1,0%) a décroché auprès de l'Autorité fédérale des marchés financiers (Finma) une licence de gestion de fonds au sens de la loi sur les établissements financiers. Ce feu vert permettra à la filiale du groupe immobilier soleurois d'élargir considérablement sa gamme de services et d'accélérer son rythme soutenu de croissance des dernières années. L'entrée sur le marché des fonds de placement immobiliers est prévue avant la fin de l'exercice.

