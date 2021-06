Bourse Zurich: les indices finissent près de l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note proche de l'équilibre et en ordre dispersé mardi. Le SMI a fortement chuté en début de séance, inscrivant son plus bas du jour peu avant 11 heures. Il s'est bien repris par la suite pour se mettre à évoluer en dents de scie un peu sous l'équilibre et terminer en léger recul.

A New York, Wall Street évoluait également sans direction claire en matinée après la nette hausse de la veille et avant une audition parlementaire du patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell.

"Le marché continue de se focaliser sur l'inflation et le calendrier que la Fed va se fixer pour commencer à ralentir ses rachats d'actifs mensuels", ont relevé les experts de Charles Schwab.

"Les remarques de M. Powell, diffusées hier après la fermeture de Wall Street, ne contenaient aucune révélation surprenante", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com. "Il continue de défendre l'idée que les pressions inflationnistes vont être temporaires, que l'activité économique s'est renforcée et qu'un ralentissement du rythme des vaccinations et de nouveaux variants du virus restent des risques pour les perspectives économiques."

Selon les experts du KOF, le produit intérieur brut (PIB) suisse doit afficher sur l'année en cours une croissance de 4,0%, contre 3,0% lors de la précédente prévision. L'économie helvétique doit toujours connaître par la suite une décélération à +2,8% en 2022, confirme le KOF.

Le SMI a fini en repli de 0,11% à 11'982,48 points, avec un plus bas à 11'913,44 et un plus haut à 11'991,31. Le SLI a gagné 0,12% à 1935,82 points et le SPI cédé marginalement 0,04% à 15'382,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, 9 reculé et Richemont a fini inchangé.

Roche (-1,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Logitech (-0,89%) et Swatch (-0,6%).

Novartis (-0,4%) a aussi pesé sur l'indice, alors que Nestlé(+0,03%) a fini quasiment stable.

Dans le cadre du congrès virtuel de l'Académie européenne de neurologie, Novartis est revenu sur les effets secondaires de son traitement contre la sclérose en plaques Kesimpta (ofatumumab). Cette thérapie cellulaire homologuée contre la sclérose en plaques depuis l'an dernier outre-Atlantique et depuis ce printemps sur le Vieux continent produit des effets secondaires moins indésirables que redouté.

Temenos (-0,2%) a annoncé que la banque italienne Credito Emiliano (Credem) a lancé une nouvelle application basée sur la solution Infinity du fournisseur de logiciels bancaires, afin d'accélérer sa stratégie numérique et d'attirer de nouveaux clients. Les détails financiers ne sont pas connus.

Les bancaires UBS (-0,5%) et Credit Suisse (-0,3%) ont aussi cédé du terrain, alors que Julius Bär (+0,4%) en a gagné.

Le bon Schindler (+1,7%) précède Sika (+1,2%) et ABB (+1,1%) sur le podium.

Sonova (+0,8%) n'a pas souffert d'une étude de Stifel qui a abaissé la recommandation à "hold" de "buy", tout en relevant l'objectif de cours. Le fabricant et distributeur de dispositifs d'audition jouit d'un avantageux positionnement sur un segment, duquel il parvient de surcroît à extraire la plus généreuse rentabilité, a notamment relevé l'analyste, qui prévient toutefois que la concurrence, Oticon More en première ligne, fourbit ses armes.

Sur le marché élargi, Oerlikon (+2,1%) a, via son unité Oerlikon Balzers spécialisée dans les traitements de surface, signé un contrat de dix ans avec le fabricant allemand de moteurs d'avions MTU Aero Engines. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Helvetia (stable) a confirmé ses objectifs à moyen terme dans le cadre de sa journée des investisseurs. L'assureur est en outre déterminé à renforcer sa position sur le marché européen, qualifié de "deuxième pilier" des activités et renforcé en 2020 par la reprise de l'espagnol Caser.

Flughafen Zurich (-3,1%) a souffert d'une rétrogradation à "sell" de "neutral" par Citigroup, qui a aussi raboté l'objectif de cours, sans autre commentaire.

rp/lk