Bourse Zurich: les indices finissent sur les chapeaux de roue

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé lundi, entamant la semaine sur les chapeaux de roue. Le SMI a évolué dans le vert durant toute la semaine et il a terminé nettement au-dessus des 10'800 points, tout près de son plus haut du jour. La journée a été émaillée par diverses informations en provenance d'entreprises du marché élargi.

A Wall Street en matinée, les investisseurs étaient partagés entre un optimisme pour l'économie après le vote du Sénat sur le plan de relance du président Biden et les craintes de retour de l'inflation.

"Il se peut qu'il y ait une bifurcation à Wall Street aujourd'hui", a prédit JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Les valeurs technologiques prennent l'eau, mais la hausse des taux d'intérêt n'est pas forcément la pire des choses pour les banques", a-t-il ajouté. "Cela signifie que le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 pourraient se distinguer un peu du Nasdaq."

En Suisse, le taux de chômage a très légèrement reculé à 3,6% en février, après avoir atteint 3,7% en janvier, ce qui était du jamais vu depuis avril 2010. Le Seco table sur une augmentation du chômage partiel. Les secteurs de l'hôtellerie et du commerce de détail restent particulièrement touchés.

Le SMI a terminé en hausse de 2,10% à 10'830,38 points, avec un plus haut à 10'838,29 et un plus bas à 10'659,07. Le SLI a gagné 2,22% à 1750,02 points et le SPI 1,96% à 13'571,43 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le vert.

Le podium du jour se compose d'ABB (+4,5%), Julius Bär (+4,0%) et Swatch (+3,8%).

Les deux autres bancaires UBS (+3,1%) et Credit Suisse (+1,9%) ont aussi eu le vent en poupe, tout comme les assureurs Swiss Life (+3,2%), Swiss Re (+3,3%) et Zurich Insurance (+2,3%).

Le procès en appel de la banque aux trois clés dans une affaire d'évasion fiscale a débuté ce lundi à Paris. Les débats se dérouleront jusqu'au 24 mars. UBS avait été condamnée en première instance, en 2019, à une amende de 3,7 milliards d'euros.

Le concurrent de Swatch, Richemont (+3,3%), a aussi pris plus de 3%.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours de Swiss Life et confirmé "buy". L'assureur a certes manqué le coche avec ses résultats en 2020, mais cet échec est largement attribuable à des effets exceptionnels n'ayant aucun lien avec la pandémie de coronavirus, a souligné l'analyste qui assure que les tendances fondamentales demeurent porteuses et que la firme peut s'appuyer sur un bilan sain, nonobstant la nouvelle augmentation de la rémunération des actionnaires.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+2,5%) a soutenu l'indice, alors que Roche (+1,7%) et Nestlé (+0,8%) sont restés plus discrets.

Roche va abandonner aux Etats-Unis une indication précise de son médicament Tecentriq, celle contre le carcinome urothélial métastatique préalablement traité au platine.

Nestlé a acheté la société américaine Essentia, a-t-il indiqué vendredi soir. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Sur le marché élargi, Belimo (+6,2%) vu son bénéfice plonger en 2020, pénalisé par un marché du chauffage et de la ventilation en baisse. Les actionnaires auront tout de même droit à un dividende stable.

Vifor Pharma (+4,8%) et son partenaire américain Cara Therapeutics ont obtenu de l'Agence américaine du médicament (FDA) le statut de revue prioritaire pour leur traitement Korsuva (difelikefalin) administré par injection pour les patients présentant un prurit modéré à sévère.

Tornos (+1,1%) a plongé dans les chiffres rouges en 2020 et renonce au dividende. Malgré une reprise au 4e trimestre, la direction reste prudente.

Le groupe de construction Implenia (+0,6%) a remporté, en partenariat avec Webuild, un appel d'offre auprès de Rete Ferroviaria Italiana (RFI) portant sur la conception et la construction d'un tronçon ferroviaire de 22,5 kilomètres pour une valeur de 1,07 milliard d'euros.

La société immobilière SF Urban Properties (+0,5%) a bien résisté à la crise pandémique et a signé dans l'ensemble un bon exercice 2020.

Relief Therapeutics (stable) a annoncé l'émission de 125 millions de nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 centime chacune, déjà promises à la filiale Relief Therapeutics International.

L'aciériste Swiss Steel (-3,7%) a annoncé le rejet par la Commission des offres publiques d'achat (Copa) d'une exigence exprimée par le véhicule d'investissement Liwet, du milliardaire russe Viktor Vekselberg.

rp/nj