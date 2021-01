Bourse Zurich: les indices finissent sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a évolué sans direction claire mardi. Après une pointe à moins de 5 points des 10'900 en début de séance, le SMI a oscillé entre rouge et vert en matinée, avant d'opter pour le rouge. Il s'est un peu repris dans l'après-midi après l'ouverture à Wall Street et s'est remis à osciller entre vert et rouge pour finir sur une note légèrement positive.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée. Pour Patrick O'Hare de Briefing, le fait que les grands indices new-yorkais continuent d'évoluer à des niveaux proches de leurs sommets "suggère que le marché continue d'être dominé par des tendances haussières."

"Cela ne veut pas forcément dire qu'il va conserver une trajectoire verticale, mais cela sous-entend que les investisseurs sont prêts à acheter en cas de repli, ce qui limite les pertes", a-t-il précisé, ajoutant que, "par conséquent, la correction du marché que de nombreux acteurs anticipent pourrait plus être une correction dans la durée qu'une correction marquée par une chute des prix, à moins d'une forte secousse".

Les inquiétudes restaient néanmoins palpables, comme en témoigne la forte hausse des taux sur les bons du Trésor américain, signe de l'aversion au risque de nombreux participants et de la recherche de placements jugés plus sûrs.

Le SMI a fini sur un gain minime de 0,04% à 10'875,25 points avec un plus haut à 10'896,36 et un plus bas à 10'829,10. Le SLI a gagné 0,10% à 1723,33 points et le SPI 0,14% à 13'492,16 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et SGS a terminé inchangé.

Temenos (-4,5%) a fini lanterne rouge, derrière Givaudan (-2,1%) et Sonova (-1,4%).

Le développeur de logiciels bancaires va fournir sa solution Transact à Komercní Banka, un établissement tchèque appartenant au géant français Société Générale. Les détails financiers de cette commande ne sont pas divulgués. L'explication du fort recul est à mettre probablement au compte d'une rétrogradation à "underperform" de "neutral" par Credit Suisse, qui a aussi raboté l'objectif de cours.

Le chimiste de la construction Sika (-0,4%) a vu ses recettes progresser en monnaies locales en 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Mais ramenées en francs suisses, les ventes ont diminué de 2,9%. Le groupe zougois a confirmé ses objectifs à moyen terme.

Le podium du jour se compose de Kühne+Nagel et AMS (chacun +2,9%), Credit Suisse (+2,6%) et Geberit (+1,5%).

Kühne+Nagel a poursuivi sur la lancée positive depuis que Moderna a décidé de lui confier la distribution de son vaccin contre le coronavirus. Le titre a en plus profité de commentaires élogieux de la part d'UBS qui a augmenté l'objectif de cours et confirmé "neutral". Le logisticien a déjà commencé à remonter la pente après le trou d'air causé par la pandémie et l'analyste table sur une accélération du phénomène cette année et la suivante.

UBS (+0,7%) et Julius Bär (+0,6%) ont aussi fini dans le vert. La banque aux trois clés va fermer d'ici fin mars 44 de ses 240 agences en Suisse. La mesure, considérée comme un ajustement face aux changements d'habitudes des clients et qui avait déjà fuité dans la presse, concerne quelque 150 collaborateurs, mais pour l'heure aucune suppression d'emploi n'est prévue.

Bank of America a fortement relevé l'objectif de cours de Julius Bär et confirmé "buy". La branche de la gestion de fortune a certes moins bien carburé que l'ensemble du marché en 2020, mais le déploiement des vaccins laisse augurer un regain d'appétit au risque des clients et la valorisation du titre est abordable, a notamment commenté l'analyste.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,5%) a gagné un peu de terrain. UBS a abaissé l'objectif de cours du bon de jouissance et confirmé "buy". L'actuel contexte de la pandémie de Covid-19 s'accompagne pour certaines entreprises comme Roche de difficultés à fournir des prévisions pour 2021, selon l'analyste. Les nouvelles mesures de confinement en Grande-Bretagne, tout comme l'évolution dans certaines régions des Etats-Unis, laissent augurer un impact négatif au niveau du comportement des patients et cela pour une durée indéterminée.

Novartis (-0,5%) et Nestlé (-0,2%) ont freiné l'indice.

Sur le marché élargi, Softwareone (stable) a annoncé l'acquisition de l'américaine Optimum Consulting, fournisseur de prestations pour clients envisageant une migration de leur système informatique vers la plateforme SAP dans le nuage. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

SHL Telemedicine (inchangé) a indiqué que sa filiale allemande a perdu un contrat. Il en résultera un manque à gagner de 3 millions de dollars (environ 2,7 millions de francs suisses) en 2021.

SIG Combibloc (+1,0%), SPS (+1,0%) et Interroll (+6,3%) ont dévoilé des changements au sein de leurs organes dirigeants.

Crealogix (-1,5%) a annoncé la cession d'une unité en Allemagne à sa direction, sans donner de détail financier.

rp/lk