Bourse Zurich: les indices finissent sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note proche de l'équilibre vendredi. Le SMI a connu une évolution en dents de scie entre rouge et vert durant toute la séance, avec un sommet un peu au-dessus de la barre des 12'000 points, niveau qu'il n'est juste pas parvenu à maintenir en clôture.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, après une inflation américaine conforme aux attentes, en hausse de 3,9% en mai sur un an. Sur un mois, la progression a ralenti à 0,4% après 0,6% en avril.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, le fait que les indices new-yorkais progressent après ces chiffres est le signe que "nous sommes proches du pic d'inflation, ce qui veut dire que les acteurs du marché anticipent de meilleures nouvelles liées à l'inflation dans les prochains mois".

Le SMI a terminé en très légère hausse de 0,05% à 11'999,70 points, avec un plus haut à 12'003,69 et un plus bas à 11'970,44. Le SLI a grignoté 0,06% à 1945,92 points et le SPI 0,08% à 15'420,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 16 reculé.

La volatile AMS (+2,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Credit Suisse (+1,9%) et Sonova et Holcim (chacun +1,1%).

Julius Bär (+0,9%) et UBS (+0,2%) ont aussi progressé.

Les filiales américaines des deux grandes banques helvétiques ont réussi, tout comme leurs principaux concurrents, les tests de résistance imposés par la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans le cadre de cet exercice, la Fed a passé en revue la capacité de résistance de 23 grands établissements. Une réussite qui permet la levée des restrictions imposées pendant la pandémie sur les versements de dividendes et de rachats d'actions.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,5%) via filiale américaine Genentech, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi l'octroi par l'autorité sanitaire américaine (FDA) d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour l'Actemra (tocilizumab) pour le traitement du Covid-19. Le médicament peut être administré en intraveineuse à des adultes et enfants hospitalisés qui reçoivent des corticostéroïdes systémiques et ont besoin d'oxygène supplémentaire.

La filiale génériques et biosimilaires de Novartis (-0,5%), Sandoz, a lancé une nouvelle formulation de sa version générique du Pémétrexed, homologué depuis 2015 déjà sur le Vieux continent.

Nestlé (-0,1%) a aussi cédé un peu de terrain.

Côté perdants, Logitech (-3,6%) a fini lanterne rouge derrière Givaudan (-0,8%) et Richemont, Temenos et Swatch (tous -0,7%).

Goldman Sachs a abaissé la recommandation de Logitech à "neutral" de "buy", sans changer l'objectif de cours. L'analyste a expliqué que la valorisation du fabricant d'accessoires et périphériques informatiques a été multipliée par plus de trois la recommandation d'achat début 2020. Il anticipe toujours une croissance organique proche de 6% pour l'exercice décalé en cours, dans le haut des ambitions formulées par la direction.

Swatch n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours et confirmation de recommandation "equal weight" par Morgan Stanley. L'analyste anticipe une performance mitigée de l'horloger biennois sur les six premiers mois de l'année. Les mesures de préservation des liquidités auront néanmoins permis de dégager un bénéfice opérationnel légèrement supérieur aux projections du marché, selon lui.

Sur l'indice élargi SPI, Huber+Suhner (+6,8%) a annoncé jeudi soir anticiper une hausse de ses ventes et de ses profits au 1er semestre 2021.

Kudelski (+2,9%) a signé via sa filiale de cybersécurité Kudelski Security un accord avec le fournisseur d'infrastructure financière Oxygen.org. Le groupe vaudois va passer en revue la sécurité et apporter son assistance à la plateforme de la société zougoise.

Vifor (-5,3%) accusait encore le coup de la révision à la baisse du potentiel commercial de son Veltassa, un traitement pour les patients atteints de troubles cardiaques, ainsi que de l'annonce du départ de son directeur général. Par ailleurs, Barclays a abaissé l'objectif de cours et confirmé "equal weight" et a réduit ses estimations de bénéfices pour 2021.

