Bourse Zurich: les indices fléchissent avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a assez nettement reculé mercredi. Le SMI, qui avait encore effleuré la barre des 11'000 points en matinée, a ensuite affiché une tendance nettement baissière. Après avoir chuté nettement sous les 10'900 points, l'indice vedette de SIX s'est un peu redressé sur la fin et il a terminé au-dessus de ce niveau symbolique.

A New York, Wall Street reculait aussi en matinée. Les investisseurs étaient préoccupés par les spéculations autour de quelques titres et attendaient l'issue de la réunion de deux jours du comité monétaire (Fomc) de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Les actions américaines se négociaient à la baisse en début de séance en attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale" à 19H00 GMT (20h en Suisse) et la première conférence de presse de l'année de son président, Jerome Powell, ont relevé les analystes de Schwab.

Certains investisseurs se montraient aussi préoccupés par la frénésie autour d'actions comme celle du distributeur de jeux vidéo Gamestop (+100% à l'ouverture) ou celle d'AMC Entertainment Holdings (+215%).

Le SMI a fini en recul de 0,55% à 10'904,24 points, avec un plus bas à 10'832,02 points et un plus haut à 11'000,05 points. Le SLI a cédé 0,58% à 1716,19 points et le SPI 0,56% à 13'536,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit ont reculé et 22 avancé.

Swisscom (+4,7%), sur des rumeurs de privatisation, a pris la première place du podium, suivie par Logitech (+1,9%), ainsi qu'AMS et Alcon (chacun +0,6%). Nestlé (+0,5%) a soutenu l'indice. Le géant bleu dévoilera ses résultats annuels dans une semaine.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,6%) et Roche (-0,9%) n'ont pas échappé à la tendance négative.

Au lendemain des chiffres de Novartis, trois analystes ont revu leur copie. Ils ont tous réduit l'objectif de cours, tout en confirmant leur recommandation d'achat.

Comme Swisscom, Roche publiera aussi ses résultats la semaine prochaine.

Straumann (-4,2%) a fini lanterne rouge, derrière Lonza, Credit Suisse, Sika et Lafargeholcim (tous -1,6%).

Lonza a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,51 milliards de francs suisses, en hausse de 7,2% sur un an à périmètre comparable. Le groupe rhénan a aussi indiqué avoir procédé à une sélection des offres présentées pour la reprise de la division Speciality Ingredients (LSI) et espère pouvoir conclure une transaction avant le printemps, promettant déjà à ses actionnaires une redistribution de valeur ajoutée.

Julius Bär (-0,7%) et UBS (-1,2%) ont aussi perdu du terrain. Il en est allé de même pour les valeurs du luxe Richemont (-1,2%) et Swatch (-1,0%). On reste dans l'attente ces prochains jours des résultats annuels de l'horloger biennois qui, comme de coutume, ne précise pas la date de cette publication.

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS (-0,7%) publie jeudi ses résultats 2020. Il devrait avoir vu ses revenus fléchir, en raison de la pandémie du coronavirus, notamment suite aux mesures de confinement intervenues dans le cadre de la première vague au printemps, puis en fin d'année.

Sur le marché élargi, Ascom (+4,4%) a bien progressé. Repositionné dans les solutions d'information et de communication pour le secteur de la santé, le groupe basé à Zoug a enregistré en 2020 une amélioration de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité opérationnelle (Ebitda).

Le fabricant biennois de machines Mikron (+3,8%) a certes vu ses ventes fondre de plus de 21% sur un an en 2020 et ses commandes de 7,3%. Cependant, le carnet d'ordres présentait à fin décembre un niveau supérieur à celui présenté douze mois auparavant.

Comet (+0,5%) a annoncé comme attendu une performance annuelle en net progrès, le spécialiste fribourgeois des rayons x et fréquences radio ayant dégagé un bénéfice net de 27,7 millions de francs suisses, soit plus du double des 12 millions engrangés en 2019.

Le numéro un mondial des produits à base de cacao et de chocolat Barry Callebaut (-1,4%) a enregistré au premier trimestre de son exercice décalé 2020/2021 une baisse de ses volumes et de son chiffre d'affaires. Ce dernier a chuté de 11,2% à 1,8 milliard de francs suisses.

Le fabricant zurichois de composants et de machines textiles Rieter (-3,0%) a subi un recul de 25% de ses recettes et ses entrées de commandes de 31% l'an passé, le premier semestre ayant particulièrement pâti de la crise pandémique. Malgré une reprise constatée au 2e semestre, la chute est encore plus lourde que celle crainte par les analystes. Les résultats devraient s'en ressentir.

Le fabricant zougois de compteurs d'énergie Landis+Gyr (-3,6%) a dévoilé de nouveaux objectifs pour 2023, notamment pour le dividende, à l'occasion de sa journée des investisseurs. Il a par ailleurs annoncé l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans la cybersécurité.

