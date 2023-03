Bourse Zurich: les indices font un plongeon pour entamer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative lundi. Le marché a été plombé par les craintes liées à la faillite de la banque américaine SVB. Le SMI a inscrit un plus bas du jour et de l'année à 10'538,35 points. Il est toutefois parvenu à terminer au-dessus des 10'600 points, remontant sur la fin dans le sillage de Wall Street.

A New York, Wall Street était repassé dans le vert en matinée après une ouverture légèrement négative. Alors que la bourrasque soufflait sur les valeurs bancaires, le marché était soutenu par la progression des valeurs pharma et défensives.

La perspective d'une Réserve fédérale américaine (Fed) levant le pied encourageait certains investisseurs à repartir à l'achat sur les actions.

Le secteur pharmaceutique était en verve, porté par l'annonce du rachat de la biotech Seagen, spécialisée dans les traitements contre le cancer, par le géant pharmaceutique Pfizer, pour 43 milliards de dollars.

Mais le secteur bancaire restait malmené. Après la défaillance de Silicon Valley Bank (SVB) vendredi, une autre banque, la New-Yorkaise Signature Bank, a été fermée dimanche par les régulateurs, portant à trois le nombre d'établissements en faillite en moins d'une semaine.

Le Trésor, la Fed et l'Agence de garantie des dépôts (FDIC) ont annoncé garantir que l'ensemble des dépôts de SVB et Signature Bank resteraient accessibles aux clients. La Fed se prépare à prêter à toute banque qui en aurait besoin pour honorer des retraits.

Ils "essayent de ramener la confiance, mais il semble que cela ne fonctionne pas", a commenté Quincy Krosby, de LPL Fianncial. "La confiance est en train de s'éroder sur le marché. On l'observe particulièrement avec les banques régionales."

Le SMI a terminé en recul de 1,24% à 10'632,05 points, avec un plus bas à 10'538,35 et un plus haut à 10'739,62 en tout début de séance. Le SLI a abandonné 1,82% à 1684,41 points et le SPI 1,13% à 13'831,10 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Givaudan (+2,5%), Nestlé (+1,2%), Roche et SGS (chacun +0,2%), Novartis et Geberit (chacun +0,1%) sont les gagnants du jour.

Novartis a bouclé un programme de rachat à 17 milliards de francs suisses, pour en lancer dès mardi un nouveau doté de 10 milliards.

Les plus gros perdants du jour sont les financières Credit Suisse (-9,6% à 2,257 francs suisses), Temenos (-8,0%), UBS (-7,7%) et Julius Bär (-5,5%).

La banque aux deux voiles, lanterne rouge tous indices confondus, a marqué un nouveau plus bas de tous les temps à 2,115 francs suisses en matinée. Son cours de clôture constitue aussi un plus bas historique.

AMS Osram (-4,4%), Swiss Re et Richemont (chacun -4,3%) ont également abandonné plus de 4%.

Holcim (-3,6%) a annoncé l'acquisition du grossiste mexicain Indar. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, s'inscrit dans le cadre de la feuille de route "croissance verte" poursuivie par le géant zougois des matériaux de construction à l'horizon 2025.

Sur le marché élargi, la société immobilière Hiag (+0,8%) a fait état de résultats nettement supérieurs aux attentes l'an dernier, avec un bénéfice net en hausse de 11,3% à 99,4 millions de francs suisses. Les actionnaires recevront un dividende augmenté de 20 centimes à 2,90 francs suisses par action.

Le conglomérat industriel Metall Zug (-1,5%) a affiché l'année dernière une envolée de sa rentabilité, à mettre sur le compte de la vente de sa filiale Schleuniger au spécialiste de l'usinage de câbles Komax. Les actionnaires recevront un dividende inchangé de 30 francs suisses par actions B. Les perspectives sont mitigées.

BKW (-0,5%), Flughafen Zürich (-2,5%), Komax (-3,1%), Medartis (+0,4%), Polypeptide (-3,0%), Sensirion (-2,1%), Tecan (+0,2%) et Vetropack (-2,6%) publient leurs résultats mardi.

rp/ib