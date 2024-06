Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert mercredi proche de l'équilibre, dans le sillage d'une clôture sur de nouveaux plus hauts à Wall Street pour deux des principaux indices américains, le Nasdaq et le S&P 500. Les impulsions seront limitées, dans la mesure où les marchés américains restent fermés pour cause de jour férié et que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) jeudi.

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques, les exportations du Japon ont bondi de 13,5% sur un an en mai, leur plus forte croissance en un an et demi en raison de la faiblesse du yen, un facteur qui renchérit par ailleurs les importations de l'archipel.

En Grande-Bretagne, l'inflation a ralenti à 2% sur un an en mai pour la première fois depuis près de trois ans, retrouvant l'objectif de la Banque d'Angleterre, bonne nouvelle pour le gouvernement conservateur en campagne en vue des législatives. En avril, la hausse des prix atteignait 2,3%. Elle avait accéléré jusqu'à 11% fin 2022, générant une forte crise du pouvoir d'achat au Royaume-Uni.

Les investisseurs s'intéresseront également à l'inflation en mai en Afrique du Sud.

A 09h12, le SMI reculait de 0,01% et le SPI lâchait 0,03%. De son côté, le SLI prenait 0,02%. Sur les trente valeurs vedettes, une quinzaine progressait, une douzaine reculait et trois (Geberit, Givaudan et le bon de jouissance Roche) faisaient du surplace.

UBS prenait 0,2%. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a clôturé sa procédure de contrôle cartellaire dans le cadre de la fusion entre UBS et Credit Suisse. Elle arrive à la conclusion que la fusion ne menace en rien la concurrence dans aucun segment du marché.

Zurich Insurance (+0,3%) a annoncé avoir pris le contrôle sur l'assureur indien Kotak General Insurance. L'assureur zurichois concrétise ainsi l'accord en ce sens convenu en novembre dernier. La multinationale zurichoise a déboursé 5560 crores ou 670 millions de dollars, soit environ 592 millions de francs suisses, pour s'emparer de 70% du capital de Kotak.

Julius Bär (+0,8%), Swiss Life et Partners Group (chacun +0,7%) prenaient la tête du classement provisoire.

Les trois poids lourds Nestlé (-0,3%), Roche (porteur: -0,2%, bon de jouissance: stable) et Novartis (-0,3%) pesaient.

Logitech (+0,2%) avançait légèrement, après un commentaire positif de Stifel, qui a fixé le nouvel objectif de cours à 84 francs suisses, après 72 francs suisses.

En queue de peloton, on retrouvait SGS (-1,1%), Richemont (-0,4%) et Schindler (-0,3%).

ol/vj