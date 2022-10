Bourse Zurich: les indices indécis à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse était hésitante mercredi à l'approche de la mi-journée, les principaux indices optant pour des chemins opposés. L'embellie des deux dernières séances semblait obscurcie par des inquiétudes récurrentes.

"Les marchés boursiers ont corrigé leurs gains de la veille ce mercredi, prolongeant les pertes asiatiques, tandis que les contrats à terme américains indiquent également une ouverture en baisse", relève Pierre Veyret, analyste chez Activtrades. "Ce sentiment baissier reste principalement motivé par des prises de bénéfices après que les indices de référence ont atteint des niveaux de résistance clés, suite à un rallye de deux jours, alors que des incertitudes majeures persistent", poursuit-il.

Sur le plan des nouvelles macroéonomiques, l'inflation a atteint 10,1% au Royaume-Uni en septembre, en accélérant de nouveau après un court répit en août. L'alimentation et les prix des hôtels comptent parmi les principales causes de l'envolée des prix sur un an en septembre, atténuée par une baisse des coûts de l'essence, des billets aériens, tandis que les voitures d'occasion ont moins augmenté que les années précédentes.

Les investisseurs attendaient encore la publication de la deuxième estimation de l'inflation en zone euro pour septembre.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,02% à 10'580,58 points, quand l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) reculait 0,06% à 13'518,58 points et que le Swiss Leader Index (SLI) perdait 0,10% à 1592,29 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, neuf étaient dans le vert et vingt dans le rouge, le titre VAT optant pour l'équilibre.

Nestlé (+0,2%) a vu ses recettes progresser sur les neuf premiers mois de 2022, notamment grâce aux augmentations de prix. Les ventes se sont établies à 69,1 milliards de francs suisses, ce qui correspond à une croissance organique de 8,5% en rythme annuel. En termes de volumes (RIG), elle est ressortie à 1,0%.

Le groupe veveysan a également annoncé son intention d'acquérir la marque Seattle's Best Coffee de l'américain Starbucks, avec qui une alliance avait été conclue en 2018. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être conclue d'ici la fin de l'année.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,1%) et Roche (-0,1%) prenaient des directions opposés. Au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, qui ont déçu, le deuxième a annoncé des données positives pour son traitement Ocrevus (ocrelizumab) contre la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), qui seront présentées la semaine prochaine à l'occasion du congrès européen Ectrims.

De nouvelles rumeurs donnaient un léger élan au titre Credit Suisse (+0,6%). La banque pourrait dans le cadre de son recentrage stratégique vendre plusieurs portefeuilles de crédits au groupe japonais Mitsubishi Financial. Des discussions dans ce sens sont encore à un stade précoce, selon Bloomberg. L'autre valeur bancaire, UBS (+0,5%), progressait également.

En tête du classement provisoire, on retrouvait les titres ABB (+1,8%), Swiss Re (+1,0%) et Zurich Insurance (+1,0%) tandis que la lanterne rouge était pour l'instant tenue par Temenos (-2,7%). L'autre valeur technologique Logitech (-1,5%) et Straumann (-1,5%) complétaient le trio des plus grands perdants.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (-1,7%) faisait les frais de l'abaissement d'une recommandation à "Reduce" de la part de Baader Helvea, contre "Add" précédemment. Le cours de l'action a sous-performé la concurrence ces six derniers mois, explique l'analyste. Les soucis de livraison sur le marché des puces pour les fabricants d'automobiles clients de l'entreprise et les craintes de récession et celles liées à l'inflation devraient continuer de peser sur Ems-Chemie.

Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey (+2,7%), qui n'avait pas jusqu'ici publié d'objectif de chiffre d'affaires chiffré, s'attend à des ventes de 24,5 millions de dollars (24,4 millions de francs suisses) pour l'exercice en cours. Par rapport à l'exercice précédent, cela représente une hausse de 10%, et ce en dépit de la vente d'Arago.

