Bourse Zurich: les indices limitent la casse après l'invasion de l'Ukraine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a plongé dans le rouge jeudi, à l'image de ses homologues européennes, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au plus fort de son recul, le SMI des valeurs vedettes est passé sous la barre des 11'500 points, inscrivant un nouveau plus bas de l'année (pour rappel, il avait frôlé les 13'000 points le 3 janvier), avant de se redresser sur la dernière ligne droite pour terminer au-dessus des 11'600 points.

A New York, Wall Street reculait en matinée, mais sans excès.

"C'est la guerre", a commenté Karl Haeling, de la banque LBBW. "Je pense que les gens savaient que quelque chose se préparait, mais beaucoup croyaient que ça n'arriverait pas si vite", a-t-il ajouté. Les investisseurs se réfugiaient en nombre sur le marché obligataire.

"C'est une pure réaction d'aversion au risque", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com, cité par l'AFP. "Une partie est dictée par les algorithmes, une autre par les émotions et cela tient aussi à l'évaluation fondamentale de la situation."

Compte tenu du brouillard géopolitique qui prive la place new-yorkaise de visibilité, les investisseurs ne croient plus à une accélération du durcissement monétaire de la Fed. La probabilité d'une hausse d'un demi-point de pourcentage (0,5) des taux de la Fed en mars est retombée à 13% jeudi, contre 33% mercredi. L'immense majorité table désormais sur une hausse de 0,25 point de pourcentage, plus conforme à une normalisation progressive.

En suisse, le marché du travail a poursuivi son embellie au dernier partiel 2021. L'emploi total s'est étoffé de 1,9% sur un an à 5,24 millions, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le nombre de nuitées hôtelières a rebondi en 2021, frôlant les 30 millions, mais reste bien inférieur au niveau de 2019.

Le SMI a terminé en recul de 2,56% à 11'636,76 points, avec un plus bas à 11'480,76 (nouveau plus bas de l'année) et un plus haut à 11'736,34 points. Le SLI a abandonné 2,55% à 1846,42 points et le SPI a perdu 2,40% à 14'724,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé et cinq avancé.

Givaudan (+1,2%), Kühne+Nagel (+0,7%), Sonova et Lonza (+0,6% chacun) et Vifor (+0,2%) sont les rescapés du jour.

UBS (-8,2%) a fermé la marche, derrière Richemont (-6,5%) et Adecco (-5,4%). Le géant de l'intérim a renoué avec les chiffres noirs en 2021, après une année 2020 affectée par la pandémie de coronavirus. Le dividende reste inchangé.

Les bancaires comme le luxe ont particulièrement souffert des événements en Ukraine: Credit Suisse (-4,8%) et Julius Bär (-4,6%) ont fortement reculé, de même que la porteur Swatch (-4,0%) même si cette dernière s'en est mieux tirée que son concurrent genevois.

Les poids lourds Roche et Novartis (-1,2% chacun) ont joué leur rôle défensif, contrairement à Nestlé (-3,2%) qui a pesé sur l'indice.

Swiss Re (-3,7%) et Holcim (-4,4%) dévoilent leurs résultats annuels vendredi. Pour le premier, les analystes tablent sur un bénéfice net de 1,95 milliard de dollars, et pour le second, de 2,31 milliards de francs suisses.

Sur le marché élargi, le producteur de boîtiers et composants Elma (non traité) a publié des résultats en hausse en 2021. Pour la première fois depuis 2008, les actionnaires de la société zurichoise seront récompensés avec un dividende de 2,00 francs suisses par titre.

Le fabricant de solutions d'emballage Vetropack (-5,6%) a annoncé suspendre "temporairement" la production dans son usine ukrainienne de Gostomel, près de Kiev, pour "raisons de sécurité".

Le spécialiste du crédit à la consommation et émetteur de cartes de crédit Cembra (-0,4%) devra se chercher un nouveau directeur opérationnel. Actuellement en poste, Niklaus Mannhart quittera l'établissement zurichois fin août.

La Banque cantonale de Bâle (BKB, -0,9%) a enregistré de solides résultats annuels, parmi "les meilleurs depuis de nombreuses années". Le bénéfice net du groupe a enflé de 11,8% à 121,1 millions de francs suisses.

Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey (-2,9%) a nommé David Khalifa au poste de vice-président des ventes mondiales avec effet immédiat.

rp/buc