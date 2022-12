Bourse Zurich: les indices nettement dans le vert au lendemain de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive jeudi. Les indices ont été soutenus par les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui a laissé entrevoir la veille un ralentissement des hausses de taux.

Le SMI a terminé au-dessus de la barre des 11'200 point, fléchissant légèrement sur la fin. Credit Suisse n'est toujours pas parvenu à redresser la barre et a inscrit un énième plus bas historique.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée.

Les investisseurs digéraient une multitude de nouvelles données notamment sur l'inflation et les dépenses de consommation des Américains. La hausse des prix à la consommation a ralenti en octobre aux Etats-Unis, à 6,0% sur un an contre 6,3% en septembre, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed.

"Toutes ces données vont dans le sens d'un potentiel atterrissage en douceur de l'économie", comme l'a évoqué Jerome Powell la veille, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

En Suisse, les prix à la consommation sont restés stables en novembre sur un mois. En comparaison annuelle, le renchérissement atteint par contre 3,0%. Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont eux connu en octobre un tassement de 2,7% en rythme mensuel et corrigés des variations saisonnières.

Les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles ont enregistré en novembre une timide embellie du moral de leurs responsables d'achat. L'indice PMI PME concocté par Raiffeisen s'est établi à 50,1 points, après avoir stagné pile au seuil de croissance de 50,0 points au cours des deux mois précédents.

Le SMI a terminé en hausse de 0,99% à 11'238,20 points, avec un plus haut à 11'283,87 et un plus bas à 11'207,58 points. Le SLI a gagné 1,08% à 1718,78 points et le SPI 1,03% à 14'346,27 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Credit Suisse (-4,4% à 2,699 francs suisses) et Richemont (-0,9%) sont les seuls perdants du jour.

L'action de la banque aux deux voiles a encore inscrit un nouveau plus bas historique, à 2,654 francs suisses. JPMorgan a réduit l'objectif de cours à 3,80 (5,50) francs suisses et confirmé "neutral". Depuis l'annonce du plan de restructuration, l'action a perdu 37% de sa valeur, a relevé l'analyste, qui pointe du doigt la dilution causée par l'augmentation de capital et l'absence de détails sur l'assainissement complexe de la banque d'affaires.

Les deux autres bancaires Julius Bär (+2,3%) et UBS (+1,0%) ont surperformé le marché.

Swatch (+1,2%) a progressé, contrairement à son concurrent genevois.

Le podium du jour se compose de Logitech (+4,0%), Lonza (+3,8%) et Sika (+3,6%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+1,2%) a fait mieux que l'indice, Novartis (+0,5%) et Roche (+0,7%) un peu moins bien.

Temenos (+2,5%) a conclu un nouvel accord avec l'américain Mbanq, dans lequel il a acquis une participation minoritaire non précisée, qui vient renforcer les relations commerciales entre les deux partenaires existant depuis une année.

ABB (+0,6%) a conclu un accord avec la justice sud-africaine et accepté de verser au titre de réparation punitive un montant de 2,5 milliards de rands (134 millions de francs suisses) afin de solder une affaire de corruption liée à la construction d'une centrale électrique.

Sur le marché élargi, Zur Rose (+14,9%) a profité des propos tenus par le ministre de la Santé allemand Karl Lauterbach lors d'une conférence. L'ordonnance électronique devrait être une réalité sur tout le territoire allemand d'ici mi-2023, bien plus tôt qu'escompté par la communauté financière, qui ne l'attendait pas avant 2024.

Phoenix Mecano (+0,9%) a présenté de nouveaux objectifs à l'occasion de sa journée des investisseurs. A l'horizon 2026, le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires moyenne de 6 à 10% sur le cycle économique.

Valiant (-1,2%) a cédé plusieurs bien immobiliers situés dans la commune argovienne de Schöftland et à Steffisburg, dans l'Oberland bernois. Le produit de cette opération, soit un montant de 25,2 millions de francs suisses, sera attribué à la réserve pour risques bancaires généraux.

