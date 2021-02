Bourse Zurich: les indices ont effacé une partie des pertes du début de semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mercredi, effaçant une partie des pertes essuyées lundi et surtout mardi. Le SMI, qui avait affiché une progression quasi constante et inscrit un plus haut du jour peu après 14 heures, a par la suite un peu repris son souffle pour remonter à nouveau et terminer nettement au-dessus de la barre des 10'700 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, alors que le taux des bons du Trésor américain à 10 an repartaient de l'avant, pesant sur les valeurs technologiques. La veille, le patron de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, avait assuré que celle-ci maintiendrait ses taux bas tant que l'inflation ne dépasserait pas durablement 2% et que l'économie américaine ne serait pas proche du plein emploi.

Ces déclarations avaient fait reculer le taux à 10 ans et redonné le sourire à la Bourse américaine. Mais ce mouvement semblait s'inverser mercredi. "Il s'agit peut-être d'un léger accès de colère des partisans des obligations, qui ne partagent pas nécessairement la vision insouciante de M. Powell sur les perspectives d'inflation", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

"Cela pourrait devenir une épine dans le pied de la Fed si le marché se met à penser et à agir de son propre chef", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en hausse de 1,12% à 10'727,70 points, avec un plus haut à 10'771,25 points et un plus bas à 10'626,77 points à l'ouverture. Le SLI a gagné 1,23% à 1735,64 points et le SPI 1,02% à 13'385,38 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Temenos (-4,1%) et Alcon (-1,0%) sont les seuls perdants.

La crise du coronavirus a donné du fil à retordre au mastodonte des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon, qui a achevé 2020 dans le rouge. L'entreprise a tout de même réduit sa perte nette à un peu plus de 500 millions de dollars, contre une perte de 656 millions un an auparavant. Les actionnaires recevront un petit dividende.

Côté gagnants, le podium se compose d'Adecco (+3,1%), Julius Bär (+2,7%) et Swiss Re (+2,6%).

Adecco publie ses résultats jeudi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 5,28 milliards d'euros. On suivra avec attention les déclarations de la direction sur la marche des affaires en 2021, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus ayant en partie assombri les perspectives.

Swiss Re a profité d'une étude de Julius Bär, dont l'analyste a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". La perte élevée due à la pandémie du coronavirus fait face à une hausse des primes nettes encaissées et à un solide résultat des investissements. Dans l'ensemble, le bilan est raisonnable et offre de la marge pour une hausse de dividende ou un rachat d'actions.

Credit Suisse et UBS ont gagné chacune 2,2%.

Après ses résultats, Berenberg a relevé l'objectif de cours de Sika (+2,4%) et confirmé "buy". Malgré la pandémie, le groupe a dégagé un bénéfice record en 2020, a constaté l'analyste. En 2021, l'expert ne serait pas surpris si Sika procédait à des acquisitions agressives. Le groupe a clairement le plus gros potentiel de croissance dans la branche. L'arrivée du nouveau CEO Thomas Hasler au 1er mai constitue un coup réussi, au vu de l'expérience qu'il apporte.

Le groupe logistique et transport Kühne+Nagel (+1,5%) a conclu une collaboration stratégique avec le distributeur pharmaceutique chinois Jointown. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Les poids lourds Novartis (+1,3%), Roche (+0,9%) et Nestlé (+0,1%) ont terminé en ordre dispersé dans vert.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+16,5%) a fait état de données intermédiaires prometteuses sur un sous-volet d'étude clinique dans le domaine de la Covid-19.

Siegfried (+7,5%) a dépassé les attentes avec ses performances en 2020. Le groupe de Zofingue a affiché une rentabilité insoupçonnée dont profiteront ses actionnaires.

Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (+7,2%) a aussi rendu une copie honorable et promet un dividende relevé.

EFG International (+6,2%) est parvenu à accroître sa rentabilité l'an dernier, malgré des revenus en baisse.

Le laboratoire rhénan Santhera (+2,2%) invitera mi-mars ses actionnaires à se prononcer sur une augmentation de capital destinée à élargir sa marge de manoeuvre financière.

Sulzer (+0,9%) a publié un bénéfice net attribuable aux actionnaires pour 2020 de 83,6 millions de francs suisses, en recul de 45,7% par rapport à l'exercice précédent. L'industriel winterthourois se veut optimiste pour l'année en cours, anticipant un retour à la croissance.

Basilea (-4,8%) a engrangé près de 46 millions de francs suisses au travers un placement privé.

rp/al