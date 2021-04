Bourse Zurich: les indices optent pour le rouge en fin d'après-midi

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative jeudi. Le SMI, qui avait encore inscrit un plus haut du jour en début de séance, a par la suite perdu son élan et est même repassé sous la barre des 11'100 points. Les investisseurs ont eu à digérer les résultats des blue chips Clariant, Logitech, Straumann et Swisscom. Les deux premiers ont fini au fond et les deux derniers en tête du classement.

A New York, Wall Street évoluait progressait légèrement en matinée. Les investisseurs avaient pris connaissance avant l'ouverture d'une croissance américaine au premier trimestre de 6,4% en rythme annualisé, selon les données publiées par le département du Commerce.

Cette hausse, plus forte que les 4,3% du quatrième trimestre 2020, est conforme aux attentes des analystes et renforce le sentiment d'une reprise économique robuste aux Etats-Unis.

Le SMI a fini en recul de 0,22% à 11'079,51 points, avec un plus bas à 11'064,28 et un plus haut à 11'162,20 points. Le SLI a cédé 0,14% à 1800,14 points et le SPI 0,21% à 14'257,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé.

Straumann (+7,3%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Swisscom (+4,4%) et Lonza (+2,5%).

Le fournisseur de l'industrie chirurgico-dentaire a dévoilé de solides résultats sur les trois premiers mois de l'année, propulsé par un intérêt croissant des clients pour l'hygiène bucco-dentaire. Le groupe bâlois prévoit une croissance des ventes à deux chiffres pour 2021 et un aussi bon deuxième trimestre.

L'opérateur historique, qui a étoffé ses revenus au premier trimestre, a vu son bénéfice net s'envoler de 61,9% sur un an à 638 millions de francs suisses, et annoncé dans la foulée un partenariat dans la fibre optique avec Salt et relevé ses attentes pour 2021.

Lonza a signé avec le laboratoire américain Moderna un nouvel accord pour la mise en place à Viège de trois nouvelles lignes de production qui devraient permettre de doubler la fabrication du vaccin contre la Covid-19.

A l'autre bout du classement, Clariant (-4,2%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Logitech (-3,9%) et Swiss Re (-1,6%).

Le chimiste bâlois, qui a amélioré sa rentabilité au premier partiel, faisant mieux qu'attendu, malgré un chiffre d'affaires en recul, pense boucler les discussions sur la vente de sa division Pigments au deuxième trimestre.

Le fabricant de périphériques informatiques a connu une croissance stratosphérique en 2020/21 (+76%) un exercice au cours duquel il a inscrit un nouveau record de ventes à 5,25 milliards de dollars.

Swiss Re et Schindler (-1,5% chacun) publient leurs résultats trimestriels vendredi.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,7%) a soutenu l'indice, contrairement à Roche (-0,8%) et Novartis (-1,1%).

Les bancaires Julius Bär (+0,6%), UBS (+0,1%) et Credit Suisse (-0,8%) ont fini en ordre dispersé. Patron de Roche et vice-président du conseil d'administration de Credit Suisse, Severin Schwan a dit avoir pris connaissance "avec un haut degré de surprise et de contrariété" des évènements liés à la débâcle du fonds spéculatif américain Archegos.

Sur le marché élargi, Sulzer (+2,0%) a souffert en début d'année d'une base de comparaison défavorable, les effets du coronavirus n'ayant pas encore affecté la société il y a un an. Les entrées de commande au premier trimestre 2021 dépassent néanmoins globalement les attentes.

Le producteur suédois Polypeptide (78,20 francs suisses, +22% par rapport au prix d'émission) a bien réussi son IPO, avec un premier prix payé pour la nominative à 72,50 francs suisses, bien au-dessus du prix d'émission de 64 francs suisses.

