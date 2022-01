Bourse Zurich: les indices ouvrent dans le rouge, Nestlé pèse de tout son poids

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse mercredi, plombée par un de ses poids lourds, le titre Nestlé, et enchaînant avec une clôture dans le rouge mardi soir. Les données internationales étaient mitigées, les indices américains ayant fini en ordre dispersé mardi et les marchés asiatiques peinant à prendre une direction claire.

Alors que le Dow Jones a gagné du terrain à la clôture, l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq en a perdu. L'indice élargi S&P 500 a pour sa part fini la séance quasiment à l'équilibre. Ce mouvement s'explique par "des attentes de taux d'intérêt plus élevés", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Le Nasdaq est en effet l'indice américain "le plus sensible aux taux".

La Réserve fédérale se prépare à terminer ses rachats d'actifs et à relever les taux d'intérêt pour contrer une forte inflation, ce qui a une influence sur les rendements des bons du trésor américain, qui a atteint son plus haut niveau en près de deux ans, à 0,8%, rappelle l'experte.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, les investisseurs s'intéresseront aux chiffres ADP des créations d'emploi dans le secteur privé ainsi qu'aux minutes de la Fed publiés dans la soirée.

En France, le moral des ménages est reparti à la hausse en décembre, les Français montrant un peu moins d'inquiétudes concernant le niveau de vie et l'inflation pour les douze prochains mois.

Au Japon, les ventes de véhicules neufs n'ont baissé que de 2,9% l'an dernier malgré les pénuries de composants, après une chute de 12,3% en 2020 due à la crise provoquée par la pandémie et à un relèvement de TVA.

Vers 09h07, l'indice des valeurs vedettes SMI égarait 0,42% à 12'848,64 points. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,2% à 2071,36 points alors que le Swiss Performance Index (SPI) perdait 0,35% à 16'426,83 points. Parmi les valeurs vedettes, 12 étaient dans le vert et 16 dans le rouge. UBS et Partners Group optaient pour le statu quo.

Lanterne rouge provisoire, Nestlé (-1,8%) semblait faire les frais d'une recommandation à la vente par Jefferies. Le coût des matières premières et ceux engendrés par les engagements dans la durabilité devraient peser sur les marges en 2022. Il sera difficile de maintenir le flux de nouvelles ayant stimulé le cours de l'action dernièrement. La valorisation du titre est trop élevée, selon l'analyste.

Novartis (-0,4%) a annoncé la signature, par le biais de sa filiale canadienne, d'un contrat exclusif avec Covis Canada pour la distribution de Breezhaler sur ce marché nord-américain. Le géant rhénan a également adopté une nouvelle stratégie pour distribuer son anticholestérol Leqvio (inclisiran) récemment homologué aux Etats-Unis. Au lieu de concentrer ses efforts promotionnels sur des médecins particuliers, la multinationale pharmaceutique rhénane entend convaincre également les autorités sanitaires et les caisses maladie.

Le troisième poids lourd Roche (-0,1%) se défendait mieux.

La deuxième bancaire Credit Suisse (-0,5%) essuyait également un repli.

Kühne+Nagel (+0,4%) a annoncé le renforcement de sa présence en Afrique et dispose désormais de 18 bureaux sur le continent. L'entreprise de Suisse centrale prévoit d'ici la fin du premier trimestre 2022 d'accroître encore sa présence dans la région.

Sur le marché élargi, SIG Combibloc (+1,3%) a annoncé le rachat à son homologue nord-carolinien Pactiv Evergreen d'activités en Asie pour 335 millions de dollars. Asia Pacific Fresh (ou Evergreen Asia) prévoit pour l'année écoulée des revenus de l'ordre de 160 millions de dollars pour un excédent brut (Ebitda) de 28 millions.

ol/jh/rq