Bourse Zurich: les indices ouvrent en baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note morose, après avoir clôturé la précédente dans le rouge, et dans le sillage de Wall Street. Bonne nouvelle pour l'économie, les solides chiffres de l'emploi aux Etats-Unis ont plutôt contrarié les investisseurs vendredi, cette preuve de résistance de l'économie américaine étant de nature à inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à continuer son resserrement de la politique monétaire.

Dans la foulée de la publication des données sur l'emploi, les principaux indices américains ont chuté: le Dow Jones a cédé 2,11%, l'indice Nasdaq a lâché 3,80% et l'indice élargi S&P 500, 2,80%.

Du côté d'UBS, les analystes continuent de s'attendre à une hausse de 75 points de base du taux directeur par la Fed en novembre. "Les prix à la consommation en septembre, qui seront publiés le 13 octobre seront la publication clé cette semaine", soulignent-ils dans une note.

Vers 09h07, le SMI perdait 0,62% à 10'243,87 points, tandis que le SLI lâchait 0,77% à 1534,42 points et le SPI 0,56% à 13'116,71 points. L'ensemble des valeurs vedettes étaient dans le rouge, à l'exception de Credit Suisse (+2,2%).

La banque aux deux voiles poursuivait sur le chemin de la reprise après les pertes historiques essuyées au cours des semaine passées.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (-0,2%), Novartis et Roche (chacun -0,3%) affichaient les baisses les plus modérées, aux côtés d'autres valeurs défensives comme Kühne + Nagel (-0,1%) et Swisscom (-0,2%).

A l'opposé, AMS-Osram (-6,0%) tenait la lanterne rouge provisoire, après avoir déjà subi de fortes pertes vendredi. Suite à un abaissement de recommandation pas la Banque cantonale de Zurich (ZKB), le titre avait terminé en baisse de 10,5%. Vendredi soir, le spécialiste des capteurs et systèmes d'éclairage a également annoncé le départ de son directeur financier d'ici avril 2023.

Richemont (-2,1%) et Swiss Re (-1,8%) complétaient le trio des plus grands perdants.

Sur le marché élargi, Fomento Economico Mexicano (Femsa) a finalisé l'acquisition du détaillant Valora (+0,8%) le 7 octobre à l'issue d'une offre publique d'actions. Les titres de l'exploitant de magasins de proximité seront décotés.

