Bourse Zurich: les indices ouvrent en baisse après l'inflation américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse mercredi, après une clôture en légère hausse la veille. Les indices américains ont terminé en ordre dispersé mardi, après la publication d'une inflation qui fléchit moins rapidement qu'espéré. La saison des résultats marquait une pause sous nos latitudes, avec la publication de chiffres de seules quelques sociétés du marché élargi.

L'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote s'étonne que les marchés américains n'aient pas plus vivement réagi à l'inflation plus élevée que prévu: "C'est peut-être, car les signaux d'alerte indiquant une inflation plus élevée possible étaient si nombreux, que les investisseurs ont été soulagés que la donnée ne soit pas si mauvaise tout compte fait", écrit-elle.

"Et/ou l'optimisme sur le marché est si fort que ni la Fed, ni les données ne peuvent l'entamer (...) cela vaut malgré tout la peine de noter que le risque baissier subsiste, quand bien même il n'y a pas de raison pour que le rallye des actions s'arrête. Si une inflation décevante n'a pas pu inverser la tendance, je ne vois pas ce qui pourrait le faire", ironise Mme Ozkardeskaya.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, l'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 10,1% en janvier sur un an contre 10,5% en décembre, mais reste à des niveaux historiquement très élevés. Plus tard dans l'après-midi, les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis en janvier attireront également l'attention.

Vers 09h08, le SMI lâchait 0,15% à 11'215,09 points, le SLI reculait de 0,24 % à 1768,09 points et le SPI 0,29% à 14'435,91 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 reculaient et six progressaient.

Lanterne rouge provisoire, Kühne+Nagel (-1,3%) faisait les frais d'un abaissement de recommandation à "hold" par la banque UBS. Le groupe logistique devrait souffrir de la faiblesse des échanges commerciaux et de la pression sur les prix du fret en 2023, de l'avis de l'analyste responsable.

VAT (-1,1%) ainsi que Straumann et Schindler (chacun -1,0%) complétaient le trio des plus grands perdants, sans nouvelle particulière. Richemont et son concurrent Swatch (-0,8%) étaient également à la peine.

Parmi les trois poids lourds, seul Novartis (+0,4%) parvenait à se hisser dans le vert, tandis que Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,4%) reculaient.

Credit Suisse (+0,5%) se hissait sur la première marche du podium provisoire, alors que les deux autres bancaires UBS et Julius Bär (chacun -0,8%) étaient dans le rouge.

Sur le marché élargi, Comet (-0,9%) a annoncé le départ de sa directrice financière à fin août.

Swiss Prime Site (+1,1%) profitait d'un relèvement de recommandation de Baader Helvea à "add", après "reduce".

