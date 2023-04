Bourse Zurich: les indices ouvrent en baisse, en manque de catalyseurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi sur une note négative, après une clôture en petite hausse la veille. Aux Etats-Unis, les principaux indices américains ont tous terminé autour de l'équilibre mardi soir, après la publication de nombreux résultats d'entreprises, dont ceux de grandes banques américaines.

"En prenant en compte l'environnement actuel marqué par une inflation élevée et une politique monétaire qui se resserre, il est plus probable que nous connaissions une correction dans la valorisation des titres qu'une poursuite du rallye", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

On attend de la Banque centrale européenne (BCE) plusieurs relèvements successifs de 25 points de base (pb) en mai, juin et juillet, mais "il y a de plus en plus de paris sur la possibilité d'un relèvement de 50 pb, au lieu de 25 pb, dans la mesure où la crise bancaire semble être terminée". Cela offre à l'institut d'émission "le luxe de retourner à son combat contre l'inflation", relève l'analyste.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, l'inflation au Royaume-Uni a ralenti en mars, mais reste élevée à 10,1%. La baisse est plus faible qu'attendu et la hausse des prix continue d'alimenter une sévère crise du coût de la vie. Dans la soirée, le livre beige de la Fed captera l'attention.

A 09h07, le SMI reculait de 0,15% à 11'343,7 points, le SLI de 0,09% à 1774,75 points et le SPI lâchait 0,22% à 14'874,78 points. Sur les trente valeurs vedettes, douze montaient, 17 reculaient et Credit Suisse était à l'équilibre.

Sur la première marche du podium provisoire, on retrouvait Kühne+Nagel (+1,7%). Le spécialiste de la logistique profitait d'une recommandation à l'achat de Deutsche Bank, après "Hold" et d'un fort relèvement de l'objectif du cours du titre, à 315 francs suisses, contre 270 francs suisses auparavant.

SGS (+1,0%) et Zurich Insurance (+0,9%) complétaient le trio de tête.

Le chimiste de la construction Sika (+0,5%) figurait parmi les gagnants, après un relèvement de recommandation par Kepler Chevreux, qui conseille désormais le titre à l'achat.

Nestlé (+0,1%) se classait du bon côté du tableau, quand les deux autres poids lourds Roche (-0,3%) et Novartis (-0,2%) reculaient.

La lanterne rouge provisoire revenait à la volatile AMS Osram (-2,8%). Sonova et Logitech (chacun -1,4%) ainsi que VAT Group (-1,3%) et Temenos (-1,1%) complétaient le top 5 des plus grands perdants.

Sur le marché élargi, Lalique (inchangé) a enregistré un solide bond du bénéfice net l'année dernière, de plus de 40% à 9,6 millions. Les actionnaires se verront rétribuer un dividende en hausse de 10 centimes à 0,50 franc.

