Bourse Zurich: les indices ouvrent en hausse, Swiss Life en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère hausse mercredi, alors que Wall Street a pourtant terminé le mois de février sur une note négative. La publication de données conjoncturelles solides en Chine dans la nuit a donné du baume au coeurs aux investisseurs en Asie. Sous nos cieux, une série d'entreprises dont Swiss Life et Kühne+Nagel ont publié leurs résultats annuels.

Au niveau macroéconomique, l'activité manufacturière en Chine a connu en février sa plus belle embellie mensuelle depuis une décennie, les usines reprenant progressivement leur cadence habituelle avec la fin des restrictions anti-Covid, selon des chiffres officiels. L'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est établi en janvier à 52,6 points contre 50,1 un mois plus tôt, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Dans l'après-midi suivront notamment l'indice d'activités manufacturière ISM en février aux Etats-Unis ainsi que l'inflation en Allemagne pour le même mois.

A 09h07, le SMI prenait 0,20% à 11'121,14 points, le SLI 0,33% à 1771,33 points et le SPI 0,18% à 14'329,16 points. Sur les trente valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibraient exactement.

Swiss Life (+2,2%) décollait après la publication de son rapport annuel 2022, qui a dépassé les attentes. L'assureur-vie a vu une grande partie de ses résultats s'améliorer l'an dernier, à l'image de son bénéfice gonflé de 16%. En revanche, les recettes de primes ont décru. Les actionnaires seront gâtés par un dividende amélioré à 30 francs suisses par action, après 25 francs suisses en 2021.

En tête du classement provisoire, Kühne+Nagel (+5,4%) se voyait récompensé pour sa vive croissance l'an dernier, en dépit d'un conséquent ralentissement en fin d'année. Etoffant ses revenus d'un cinquième, le géant schwytzois des transports et de la logistique a engrangé un bénéfice net de 2,81 milliards de franc, 30% de plus qu'un an auparavant. Un dividende relevé de 10 à 14 francs suisses par action est proposé aux actionnaires.

Les valeurs du luxe Richemont (+2,2%) et Swatch (+1,6%) figuraient également parmi les plus recherchées.

Côté perdants, Givaudan (-0,8%) et Sika (-0,6%) reculaient le plus fortement. Le deuxième a vu sa recommandation être abaissée par Stifel, les analystes estimant que le potentiel à la hausse est limitée.

Les deux poids lourds de la cote Nestlé et Novartis (chacun +0,1%) étaient en ligne avec le marché, tandis que le troisième, Roche, était dans le rouge (-0,2%).

