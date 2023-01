Bourse Zurich: les indices perdent de leur élan à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait perdu de son élan lundi à l'approche de la mi-journée, cédant une bonne partie de ses gains du début de matinée. Les impulsions étaient limitées alors que plusieurs places asiatiques sont fermées en raison du Nouvel An lunaire. Les valeurs technologiques attiraient néanmoins l'attention, entraînées par le rebond du Nasdaq vendredi aux Etats-Unis, sur fond d'importantes suppressions de postes chez Google, Amazon ou encore Microsoft.

En Suisse, la saison des résultats annuels marquait une pause, mais les festivités devraient reprendre dès mercredi avec Givaudan et Lonza, suivis de SGS jeudi.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs s'intéresseront dans l'après-midi à la confiance des consommateurs en zone euro pour le mois de janvier.

"Les marchés boursiers ont commencé la semaine de manière latérale en Europe, avec des volumes de transaction plus faible que d'habitude (...). Les investisseurs sont confrontés à une baisse de la liquidité du marché en raison des jours fériés en Chine et en Australie", remarquent les analystes d'ActivTrades.

Vers 11h01, le SMI avançait de 0,06% à 11'301,86 points, le SLI de 0,24 à 1755,73 points et le SPI de 0,15% à 14'523,69 points. Sur les trente valeurs vedettes, 21 s'affichaient dans le vert, huit dans le rouge et une (Novartis) était à l'équilibre.

Dans la foulée du rebond des valeurs technologiques américaines, leurs homologues suisses AMS-Osram (+3,3%), VAT (+2,3%) et Logitech (+1,1%), tout comme Temenos (+1,0%) rebondissaient nettement.

A l'opposé, le trio des plus grands perdants se constituait de Swisscom (-1,1%), Givaudan (-0,9%) et Roche (-0,7%). Le spécialiste des arômes et parfums faisait les frais de la publication de chiffres décevants de la part de son concurrent Symrise tandis que l'entreprise pharmaceutique a vu son objectif de cours abaissé par Goldman Sachs, qui a toutefois confirmé la recommandation d'achat.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,2%) et Novartis (stable) se présentaient peu changés.

Holcim (+0,3%) a annoncé le rachat de 13 carrières de sables et d'agrégats auprès de l'américain Pioneer Landscape Centers. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

Sur le marché élargi, les valeurs technologiques profitaient également par ricochet de la tendance positive aux Etats-Unis, notamment Softwareone (+1,9%), Comet (+2,3%) et U-blox (+0,9%).

La société immobilière Züblin (non-traité) a annoncé dimanche le départ avec effet immédiat de l'administrateur Vladislav Osipov afin d'éviter tout dommage éventuel à la réputation du groupe. Le Ministère américain de la justice (DoJ) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête pénale à l'encontre de ce ressortissant helvético-russe.

Le fabricant de composants électroniques Cicor (+0,4%) a finalisé l'acquisition de l'intégralité des parts de Phoenix Mecano Digital Elektronik basée en Allemagne ainsi que de Phoenix Mecano Digital sise en Tunisie.

Le spécialiste des solutions de suivi médical à distance SHL Telemedicine (stable) a récolté 12,6 millions de francs suisses en espèces, résultat de l'émission de nouvelles actions lors de l'exercice d'options par des investisseurs.

