Bourse Zurich: les indices plongent après l'inflation US, mais finissent en vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Le SMI, qui avait réussi à se hisser dans le vert et un peu au-dessus des 10'200 points en début d'après-midi, a plongé dans le rouge vif frôlant le seuil des 10'000 points dans le sillage des chiffres de l'inflation américaine en septembre.

L'indice vedette de SIX a même inscrit un nouveau plus bas depuis le début de l'année, avant de remonter nettement pour finir un peu au-dessus de l'équilibre.

A New York, Wall Street était aussi repassée au vert après une ouverture nettement négative. Les investisseurs ont été sonnés par les chiffres de l'inflation US.

L'indice des prix à la consommation CPI est ressorti en hausse de 0,4% sur un mois en septembre, soit davantage que les 0,3% attendus par les économistes. Sur un an, l'inflation s'affiche à 8,2%, moins que les 8,3% d'août, mais plus que les 8,1% attendus.

"Les données sur l'inflation vont dans le sens d'une politique monétaire agressive jusqu'à ce que les prix montrent des signes clairs de décélération sur une période prolongée", a réagi, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

"Non seulement la Fed va augmenter ses taux de 0,75 point de pourcentage le mois prochain, mais il y a maintenant une possibilité qu'elle les remonte de nouveau de 0,75 point en décembre", a commenté Chris Zaccarelli, d'Independent Advisors Alliance, alors que les opérateurs tablaient plutôt sur un demi-point jusqu'ici.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation (PPI) ont augmenté de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent. Sur un an, le renchérissement atteint 5,4%. Le rythme a toutefois ralenti par rapport aux mois d'août (5,5%) et de juillet (6,3%).

Le SMI s'est enrobé de 0,28% à 10'227,90 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 10'010,78 (nouveau plus bas de l'année). Le SLI a gagné 0,60% à 1532,07 points et le SPI 0,18% à 13'076,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, huit reculé et Swisscom a fait du surplace.

Credit Suisse (+6,4%) a terminé sur la plus haute marche du podium, flanqué d'AMS Osram (+3,7%) et UBS (+3,5%).

Julius Bär (+2,1%) a également fini du bon côté de la barre.

VAT (-3,2%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan (-1,8%) et SGS (-1,2%).

L'équipementier st-gallois de pompes à vide, qui prévoit de franchir le cap du milliard de francs suisses de recettes dès l'année en cours, a vu ses revenus poursuivre leur progression au troisième trimestre, alors que les entrées de commandes ont progressé de manière nettement moins soutenue.

Bryan Garnier a réduit l'objectif de cours de Givaudan et confirmé "buy" après les chiffres décevants du troisième trimestre. L'analyste est devenu plus prudent en ce qui concerne la rentabilité en 2022 et table désormais sur un recul de la marge Ebitda de 130 points de base (contre -100 pb auparavant).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,1%) a pesé sur l'indice. Novartis (-0,2%) a aussi cédé du terrain, alors que Roche (+0,1%) en a gagné.

Novartis a été condamné par un tribunal californien à verser 178 millions de dollars (presque autant en francs suisses) à Daiichi Sankyo à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une redevance de 9% sur les ventes de son traitement Tafinlar aux Etats-Unis, jusqu'à expiration de deux brevets de Plexxikon, filiale étasunienne liquidée en mars dernier du géant nippon.

Sur le marché élargi, Obseva (+8,6%) s'est félicité du feu vert délivré par les autorités chinoises à un programme clinique de son partenaire local Yuyuan Biosciences évaluant le nolasiban. Le développement de ce traitement expérimental destiné à améliorer l'issue de procédures de fécondation in vitro avait été abandonné par Obseva fin 2019, à la suite de l'échec d'une étude clinique avancée.

Flughafen Zürich (+2,7%) a profité du relèvement par la banque Vontobel de sa recommandation de "hold" à "buy". Mercredi soir, l'exploitant du tarmac de Kloten avait présenté des chiffres de fréquentation en hausse sur un an en septembre, quand bien même le nombre de passagers s'inscrit toujours à 80% du niveau de 2019.

Wisekey (+0,8%) a annoncé conclu un partenariat avec l'armée suisse pour le développement d'activités liées à l'espace en utilisant la technologie Wisesat/Fossa pour les picosatellites en orbite terrestre.

