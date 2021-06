Bourse Zurich: les indices poursuivent sur la lancée positive de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé mercredi. Le SMI a évolué en dents de scie d'une quarantaine de points un peu sous la barre symbolique des 11'500 points qu'il avait franchie pour la première fois la veille. L'indice vedette a de nouveau inscrit un plus haut historique en clôture.

A New York, Wall Street montait légèrement en matinée. "Les marchés continuent de faire face à des données suggérant que la reprise économique mondiale s'installe, ainsi qu'à une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt qui posent question sur la durée de la politique monétaire mondiale ultra-accommodante", ont commenté les analystes de Schwab.

Pour JJ Kinahan de TD Ameritrade, le marché reste dans l'expectative alors que les chiffres officiels de l'emploi sont attendus vendredi pour le mois de mai. Les analystes s'attendent à un recul du taux de chômage à 5,9% avec une accélération des créations d'emplois à 720'000, selon l'estimation médiane de Briefing.com.

On attendait par ailleurs la publication du Livre Beige de la Fed (en soirée heure suisse), qui doit donner le pouls de l'activité de la première économie du monde avant la prochaine réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Le SMI a fini sur un gain de 0,31% à 11'470,35 points, avec un plus haut à 11'495,31 points et un plus bas à 11'455,54 points à l'ouverture. Le SLI a gagné 0,18% à 1876,71 points et le SPI 0,30% à 14'796,86 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 12 ont progressé, 17 reculé et Holcim a fini à l'équilibre.

Le podium du jour se compose de Logitech (+3,1%), Richemont (1,7%) et Kühne+Nagel et Schindler (chacun +1,2%).

Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de Richemont et confirmé "buy". A en croire le groupe genevois, la croissance sous-jacente du secteur de la joaillerie devrait atteindre à moyen terme 5 à 7%, a relevé l'analyste, qui s'attend aussi à ce que le commerce en ligne constitue un accélérateur de tendance, ce qui devrait profiter à Richemont en termes de croissance.

Swatch (-0,3%) n'a pas pu profiter du sillage de son concurrent genevois.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+1,0%) et Nestlé (+0,7%) ont gagné du terrain, alors que Roche (-0,1%) en a perdu.

Novartis a dévoilé les résultats d'une étude clinique de phase III qui démontrerait l'efficacité de l'anti-inflammatoire Cosentyx (secukinumab) dans le traitement de deux sous-types d'arthrite juvénile idiopathique. Ces données seront présentées cette semaine lors du Congrès 2021 de la Ligue européenne contre le rhumatisme.

Egalement recherché, le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique rhénan Lonza (+0,2%) va inaugurer d'ici la fin de l'année sur son site de Geleen aux Pays-Bas une nouvelle ligne de production de substance active pour le vaccin anti-Covid-19 de Moderna. Les nouvelles infrastructures néerlandaises contribueront à l'adjonction de jusqu'à 300 millions de doses supplémentaires par année aux capacités déjà mises à disposition du laboratoire américain.

A l'autre extrémité du tableau, Sonova (-1,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Julius Bär (-1,1%) et Swiss Life, Partners Group et Temenos (tous -0,8%).

Les deux autres bancaires Credit Suisse (-0,1%) et UBS (-0,3%) ont aussi perdu du terrain.

La banque aux deux voiles envisagerait une action en justice contre la banque japonaise Softbank, dans le sillage de la débâcle de la société d'affacturage britannique Greensill et le désengagement forcé des fonds "Supply Chain Finance Funds" (SCFF), a rapporté le Financial Times.

Sur le marché élargi, le spécialiste des technologies de greffe osseuse Kuros Bioscience (+27,4%) a indiqué que les ventes de son produit phare MagnetOs et les progrès réalisés dans l'établissement de son réseau de distribution ont tous deux dépassé les attentes de la direction.

U-blox (+6,3%) a indiqué la veille avoir ressenti une accélération des entrées de commandes ces derniers mois et a en conséquence relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.

Arago, filiale du spécialiste de la cybersécurité Wisekey (+4,3%), a signé mardi un contrat pour le placement de Token TrusteCoin pour un volume de 5 millions de dollars avec la société de conseils allemande Iconomy. Ce contrat constitue une première ronde pour la prévente de Token TrusteCoin avec Iconomy.

rp/al